Fontos lenne itthon nyerni

A nemzetközi szünet után az EBEL 16. játéknapján 19.15-kor a Hydro Fehérvár AV19 csapata ebben az évben másodszor csaphat össze az EC Panaceo Villach SV gárdájával.

Karintia tartomány második legnagyobb városának, Villach­nak már 1923 óta van jégkorongcsapata, az osztrák élvonalba a 70-es évek közepén kerültek fel. Az igazi sikerek azonban csak a 80-as, majd a 90-es években jöttek el, amikor is bajnoki címet ünnepelhettek a „Sasok” szurkolói. Az utóbbi években is az Erste Bank Liga meghatározó gárdája volt, 2006-ban bajnoki címet szerzett.

Szeptember 27-én, éppen 12 évvel első összecsapásuk után újra farkasszemet nézett egymással a két csapat Villach­ban. A 2007-es találkozót a hazaiak nyerték, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy az akkor még Alba Volán SC néven szereplő Ördögök 15 vesztes találkozó után éppen ellenük ünnepelhették első győzelmüket az EBEL-ben.

Az azóta eltelt időben 341 gólt lőttek egymás kapujába a felek, és a mai a 64. össze­csapás lesz közöttük. Az örök­mérlegben az osztrákok vezetnek jelentős előnnyel, ők 36-szor, míg a magyar EBEL-csapat 27-szer diadalmaskodott. Mindenesetre legutóbb 3-1-re az osztrák gárda nyert a Stadthalle Villach­ban. Ezen a meccsen Martin Ulmer kétszer vette be Michael Ouzas ketrecét, míg Miika Lahti egyszer talált be, ezekre Andrew Yogan válaszolt.

A fehérváriak a válogatott program miatti szünet előtti utolsó találkozójukon, Innsbruckban szintén ugyan­ilyen arányban szenvedtek vereséget, és itt mutatkozott be először a kék-fehéreknél Félix Girard, aki biztosan nagy segítségére lehet már a csapatnak az akklimatizálódás időszakát követően. A Villach együttese a hatodik helyen tanyázik a tabellán, a fehérváriak pedig a kilencedikek.