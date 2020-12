Fontos idegenbeli sikert értek el a fehérvári kosárlabdázók

A férfi kosárlabda NB I. 12. fordulójában megszerezte a héten második győzelmét idegenben az Alba Fehérvár együttese. Forray Gábor vezetőedző tanítványai a DEAC csapatát múlták felül nyolc ponttal.

Mindkét oldalon voltak hiányzók bőven, a vendéglátóknál hat játékos, Stefan Moody, Bognár Kristóf, Polyák László, Molnár Dániel, Kovács Ákos és Asszú Ádám nem tudta vállalni a játékot. Az Albánál a továbbra is maródi Luka Markovics és Csordás Milán mellett Frank Turnert is nélkülöznie kellett Forray Gábornak, ám a mérkőzést az online közvetítés formájában nyomon követő szurkolók örvendezhettek, ugyanis Vojvoda Dávid ott volt a kezdőcsapatban. Ezek a kőkemény tények aztán nagyjából meghatározták a találkozó kimenetelét is. Az Alba Fehérvár indított jobban, a 6. percben vezettek először tíz ponttal, 4-14-nél nem véletlenül kért időt a debreceniek szakvezetője. Láthatóan komoly gondot okozott csapata számára Ron Curry őrzése, aki már ekkor nyolc pontnál járt.

A szusszanásnyi pihenő vélhetően jót tett a vendéglátóknak, akik kissé fel is tudtak zárkózni (11-14). A második negyedet is a Fehérvár nyitotta jobban Stacy Davis két duplájával, míg a DEAC-ot Tóth Ádám tartotta leginkább a meccsben. Állandósulni látszott ettől függetlenül az Alba vezetése. A volt debreceni Godwin Omenaka zsákolásával már két számjegyűre hízott a differencia a 17. percben, a hajdúságiak pedig szemmel láthatóan sokkal fáradtabbak voltak, mint vendégeik, ráadásul a közel négyperces kosárcsendjüknek köszönhetően kilencpontos Albás vezetést jegyezhettünk a nagyszünetre. Túlságosan nagy változást nem hozott a játékban a negyedórás pihenő, kiegyenlítettebb lett a találkozó, ugyan megpróbálta megközelíteni ellenfelét a DEAC, de ezek csak pillanatnyi fellángolások voltak. Tartotta előnyét a Forray-gárda, majd a fiatal Balsay Ádám triplája végképp nyomasztóvá tette fölényüket (38-51). A záró negyed elején az Alba gyorsan elvarrta a fontosabb szálakat, egy 7-0-s rohammal, Vojvoda remek kosaraival tetemes előnyt hoztak össze, melybe még az is belefért, hogy a hajrában néhány dobásuk kimaradjon.

– A legnagyobb probléma az volt, hogy rosszul kezdtük a mérkőzést. Igyekeztünk élni azzal a fölényünkkel, hogy statisztikai alapon több támadásból dolgozunk, mint a fehérváriak, azonban húsz labdát adtunk el. A fordulás után valamelyest feljavult a játékunk, de ez nem volt elég ahhoz, hogy fordítani tudjunk – hangsúlyozta Kovács Adrián.

– Megérdemelten nyertünk, tudatosan készültünk arra, hogy minél jobban megnehezítsük a DEAC dolgát a mérkőzés elején, ezt sikeresen végre is hajtottuk. Rá tudtuk erőltetni az akaratunkat a hazaiakra, elsősorban ennek köszönhető ez a rendkívül értékes győzelem – értékelte az összecsapást Forray Gábor.

– Örülök, hogy hosszú kihagyás után végre visszatérhettem a pályára. Rengeteget utaztunk az elmúlt egy hétben, ennek fényében nagy eredmény, amit elértünk. Negyven percig kiválóan védekeztünk, hatvannégy ponton tudtuk tartani a DEAC-ot – mondta a remeklő Vojvoda.

JEGYZŐKÖNYV

DEAC–Alba Fehérvár 64-76 (14-19, 11-17, 20-19, 19-21)

Debrecen, zárt kapuk mögött. V.: Földházi, Tóth C., Nyilas.

DEAC: Somogyi A. 3, Guyton 13/9, Drenovac 16/6, Hines 20/6, Tóth

Á. 8. Csere: Kiss K., Molnár M. 4, Neuwirth. Vezetőedző: Kovács Adrián.

Alba Fehérvár: Vojvoda 22/6, Curry 11/9, Lukács 10/6, Davis 14/6,

Ahmad 14. Csere: Omenaka 2, Takács Milán, Takács Martin, Balsay 3/3.

Vezetőedző: Forray Gábor.