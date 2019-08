Folytatódnak a megyei kupaküzdelmek

A Magyar Kupa 2. fordulójában fehérvári csapatok találkoznak, de Móron is pikáns összecsapás várható. A Fe­jér Megyei Kupában szintén a második játéknapot rendezik, több olyan mérkőzéssel, melyek rangadó jellegűek.

Magyar Kupa 2. forduló

Az 1. forduló különösebb meglepetések nélkül ért véget, talán az Enying csapatának kislángi sikere, és a Sárbogárd viszonylag nagyarányú lajoskomáromi (5-2) győzelme kelthetett megütközést. Igaz a Főnix FC-Baracska együttese alaposan megszenvedett a frissen a megyei I. osztályba került Bodajk ellen, és a Martonvásár sem játszott éppen sétagalopp-meccset a Tó-Vill Kápolnásnyék otthonában (2-3). A Sárosd Kronos Sport pedig hozta a kötelezőt Pákozdon, 6-0-as győzelme akár nagyobb arányú is lehetett volna, annak dacára, hogy igazán a második félidőben gyújtották be a rakétákat, és ötször vették be Bernáth Imre kapuját.

2019. augusztus 10. szombat 17.00

Flavus Velence–Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő

2019. augusztus 11. vasárnap 17.00

Főnix FC-Baracska–Ikarus-Maroshegy, Mór-Sárosd, Martonvásár SK–Tordas FÉSZ ZRT., Mezőfalva–Enying,

Er­csi Kinizsi–Sárbogárd SE

Fejér Megyei Kupa

Lapzártánk idején még nem derült ki, hogy milyen ellenfelet kapott az 1. fordulóban gól-lavinát elindító, és 23 találatot szerző Mányi TK csapata, de az biztos, hogy sem a Bicske II, sem az Újbarok ezek után nem nézhet könnyű kilencven perc elé vasárnap ellenük. Ahogy a Kisapostag számára sem tűnik egyszerűnek a Baracs SE-vel lejátszásra kerülő összecsapás. Egyrészt a baracsiak az előző játéknapon nyolcat vágtak a Horfer Serleg tavalyi bajnokának, a Nagyvenyimnek, másrészt, pedig azt is számba kell venni, hogy a Baracs mégiscsak több idényt húzott le a megye egyben. Jó mérkőzésre van kilátás Pusztavámon, ahol a Söréd csapata vendégeskedik. Az esélyek a hazaiak mellett szólnak, már csak azért is, mivel legutóbb simán vették a csákberényi akadályt. Fehérvárcsurgón két azonos osztály- és csoportbeli gárda csaphat össze, jó meccsen bármilyen eredmény elképzelhető itt. Ugyanez a helyzet a Herceghalom szári „kirándulásával”, valamint a Puskás Akadémia FC III pátkai, és az MPF Rác­keresztúr váli „fellépésével”. A Sárszentmihály 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán, és ezzel elbúcsúztatta a további küzdelmektől az Aba-Sárvíz csapatát, ezúttal újabb másodosztályú csapattal, a Csór Truck-Trailerrel kerültek szembe, kérdés, sikerül-e nekik az újabb bravúr. Szomszédvári rangadót rendeznek majd Lepsényben, itt a Szabadbattyán vendégeskedik.

2019. augusztus 10. szombat 17.00

Kisapostag–Baracs SE

2019. augusztus 11. vasárnap 17.00

Pusztavám-Jüllich–Söréd, Fehérvárcsurgó–Bakonycsernye, Szár–Herceghalom, Újbarok / Bicske II–Mányi TK, Pátka–Puskás Akadémia FC III, Vál–Ráckeresztúr

Sárszentmihály–Csór-Truck Trailer, Dinnyés–Pusztaszabolcs-Iváncsa II, Jenő–Seregélyes, LMSK Cobra Sport–Szabadbattyán, Nagylók–Szabadegyháza, DUFK–Adony, Dég–Nagykarácsony, Káloz–Vajta.