Folytatni a jó sorozatot

Szinte már mesébe illő történet az Iváncsa KSE eddigi menetelése. Az NB III. Közép csoport mezőnyének egyetlen hibátlan együttese a hétvégi fordulóban az újonc Körösladányi MSK-val találkozik.

A hétközi fordulóban a Dabas-Gyón FC gárdáját fogadták. Nehéz mérkőzés volt ugyan, de ismét győztesen hagyták el a pályát az iváncsaiak, megszerezve ezzel sorozatban a hatodik győzelmüket. Dicséretükre legyen mondva, hogy bár nem ez volt a csapat idei legjobb teljesítménye, de mindenképp biztató a jövőre nézve, hogy gyengébb játékkal is otthon tudták tartani a három pontot. Diadalukkal továbbra is tökéletes mérleggel vezetik a táblázatot, négy ponttal megelőzve legközelebbi riválisukat a Dabas FC-t, és hét egységet verve hétvégi ellenfelére.

A vasárnap 17.30-kor kezdődő idegenbeli találkozón várhatóan újabb küzdelmes mérkőzés vár Domján Attila tanítványaira, hiszen az újoncként nagyszerűen teljesítő, a tabella ötödik helyén álló Kőrösladányi MSK csapatához utaznak, akik 11 megszerzett pontjukkal stabilan őrzik pozíciójukat. Teljesítményükről sokat elárul, hogy az eltelt hat forduló során csupán egyszer kaptak ki még a dunaújvárosiak ellen, egy ki-ki meccsen 4-3-ra augusztus közepén. Azóta viszont kitömték a Szeged SE (3-1) és a Rákosmente FC (5-1) kapuját is. Ez is mutatja, hogy a kőrösladányi gárdát mily hihetetlenül gólerős játékosok alkotják. A bajnokság során szerzett 17 találatuk is igen beszédes, ugyanis a mezőny egyetlen veretlen csapatának számító Iváncsa KSE is ugyanennyiszer zörgette meg az ellenfelek hálóját, igaz, csupán három gólt kaptak, szemben a kőrösladányiak nyolcával. Egy biztos, a Fejér megyei csapat idegenben is folytatná eddigi bravúros sorozatát.