Fókuszban az arany- és az ezüstérmek

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában Északon a Vál és a Bodajk versenyfutása folytatódik az ezüstéremért, míg Délen hasonló a helyzet, ám itt továbbra is a Vajta és a Perkáta küzd az elsőségért.

THERMOVÁR ÉSZAKI csoport

Kivételesen a csoport összes találkozójára vasárnap kerül sor, és a sort a Herceghalom és a Bodajk összecsapása nyitja. A Bodajk számára kizárólag a győzelem lenne az elfogadható, bár korántsem lesz könnyű dolga Takács Viktor csapatának, mivel vendéglátóik igencsak jól belakták a budaörsi stadiont, ahol idén mindössze kétszer kapituláltak tizenkét meccsből. Más kérdés, hogyha be is zsebelné a három pontot a bodajki gárda, akkor sem biztos, hogy odaérnének a második helyre, mert a Vál csapatának akár elég egy döntetlen is Fehérvárcsurgón. Élcsapatokkal játszik a csoport két kiesője, a Pázmánd hányattatása két szűkös esztendő után véget érhet a második vonalban, míg közel hasonló utat járt be a Pákozd is, ők a bajnokcsapatot fogadják majd. Mányon két, a tabellán egymást üldöző, azonos pontszámmal rendelkező alakulat mérkőzésének kimenetele teljesen nyílt, itt a pillanatnyi forma dönthet.

Május 26., vasárnap, 16.00

Herceghalom (9.)–Bodajk (3.)

Május 26., vasárnap, 17.00

Kápolnásnyék (4.)–Pázmánd (16.), Fehérvárcsurgó (12.)–Vál (2.), Pátka (14.)–Bakonycsernye (5.), Puskás AFC III (11.)–Szár (6.), Mány (8.)–Pusztavám-Jüllich (7.), Mór II (13.)–Csór Truck Trailer (10.), Pákozd (15.)–Velence (1.)

GROUPAMA Déli csoport

Végletekig kiélezett a pontvadászat hajrája, mindkét bajnokaspiráns hazai pályán léphet pályára, a Vajta és a Perkáta is nagy valószínűséggel nagyobb nehézségek nélkül legyőzi ellenfelét. Ebben az esetben a záró játéknapra marad a döntés, bár a vajtaiak némileg előnyösebb helyzetből várhatják az előttük álló két fordulót, igaz, közben riválisuknak idén már nem kell utaznia. A Sárszentágota csapata már idejekorán kiesett, miközben két csapat, a Nagykarácsony és a Pusztaszabolcs hatalmas harcot vív ennek elkerüléséért. Utóbbi együttes ráadásul immár tíz éve stabil tagja a csoportnak, és a 2008/09-es bajnoki idény óta a hetedik helynél rosszabb pozícióban nem voltak. Mindenesetre a Nagykarácsony idegenben eddig csupán egy mérkőzést nyert meg, és ez nem igazán biztató számukra.

Május 26., vasárnap, 17.00

Aba-Sárvíz (8.)–Adony (12.), Sárbogárd II (10.)–Szabadegyháza (3.), Káloz (4.)–Szabadbattyán (7.), Vajta (1.)–Pusztaszabolcs (14.), MPF Ráckeresztúr (9.)–Nagykarácsony (15.), Perkáta (2.)–Seregélyes (11.), Besnyő-Iváncsa II (6.)–Előszállás (13.), LMSK Cobra Sport (5.)–Sárszentágota (16.)