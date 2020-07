Fokozatosan növelik a terhelést a fehérvári hokisok

A terveknek megfelelően halad a Hydro Fehérvár AV19 felkészülése az osztrák bázisú jégkorongliga következő idényére.

Közel egy hónapja már, hogy visszatértek a jégre a fehérvári jégkorongozók, az azóta eltelt idő alatt pedig már számos fogaskerék a helyére került a jövő évi struktúrát figyelembe véve. A felkészülés során az eddigi legnagyobb visszhangot Hári János és Bartalis István visszatérése keltette, de ugyanilyen fontossággal bírt a már tavaly is fehérvári színekben hokizó válogatott játékosok megtartása Erdély Csanád, Stipsicz Bence, Szita Donát, Szabó Bence, vagy éppen Szabó Dániel személyében. A körülmények természetesen nem nevezhetők megszokottnak, az átigazolási stop továbbra is érvényben van a ligában, az alapszakasz indulási időpontja többé-kevésbé van meghatározva szeptember 25-tel, nemzetközi felkészülési mérkőzéseket lefixálni pedig minden eddiginél nehezebb feladat elé állítja a menedzsmenteket. Utóbbi témakörben történt már előrelépés, ráadásul nem is akármilyen: amennyiben a nemzetközi és hazai szabályozások is engedik, augusztus 27–29. között Svájcban edzőtáborozhat majd a Volán, ahol a Lausanne, HC Fribourg-Gottéron, és Martigny hármassal csapnának össze. Kiss Dávidot, az együttes segédedzőjét kértük fel, értékelje, hol jár a felkészülés.

– Július első hetétől vagyunk jégen, azóta mindig egy kicsit keményebben, kicsit többet edzünk. Azt látom a srácokon, hogy nagyon motiváltak és izgatottak, várják a szezont, remélem, tudjuk tartani magunkat a szeptember 25-i kezdéshez. A vezetőedző (Antti Karhula – a szerk.) jövő héten érkezik, úgyhogy megint egy kicsit másfajta munkát fogunk végezni. Egyelőre nem akarjuk a játékosokat túlzottan leterhelni a jeges edzések során, hogy a tűz megmaradjon a kezdésre. Szintén reménykedem benne, hogy létrejön a most még nem százszázalékos svájci túránk, ahova bár sokat kellene utaznunk, három ilyen minőségi meccsért megérné. Ezek a túrák nagyon jók arra is, hogy összekovácsolják a srácokat, úgyhogy bizakodom.

Edzőjéhez hasonlóan Erdély Csanád is optimistán tekint előre.

– Úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest egész jól tudunk teljesíteni a felkészülés ezen szakaszában, volt időnk hosszabb programot végigcsinálni, és augusztus 17-én pörög majd fel a jeges felkészülés a teljes csapattal. Örömteli, hogy magyar játékosok haza tudtak igazolni és újra a Volánt erősítik majd, mindenképpen jó, hogyha magyar válogatott hokisokkal tudunk kiállni.

Nyilvánvalóan külföldi játékosokra is szükség lesz, de a nézőknek is jó érzés lesz olyan magyar játékosokat látni a pályán, akik korábban itt játszottak. Mindenképpen bizakodó vagyok a szezont illetően.

A legutóbbi idényben berobbanó, a Salzburg ellen duplázni tudó, 20 esztendős Mihály Ákos előtt emberes feladat áll, miszerint egy megerősített támadószekcióba kell majd beverekednie magát.

– Nem lesz egyszerű, de mindent megteszek majd azért, hogy minél előrébb jussak a sorok között. Remélem, hogy mind támadásban, mind védekezésben tudok majd tanulni az érkező játékosoktól, és még a tavalyinál is jobb teljesítményre leszek képes. Korábban megnéztem a lehetséges svájci ellenfelek keretét, és nagy öröm lenne ellenük játszani, ugyanis több olyan játékos is szerepel közöttük, akiket fiatalabb koromban én is figyeltem és tiszteltem.

Kemény tréningeken vannak túl már most is a játékosok, Stipsicz Bence pedig inkább már a mérkőzések forgatagába vetné bele magát.

– Az egyéni felkészülés végéhez érve már fárad az ember, most jön majd olyan másfél hét, ahol kevesebb edzés lesz. Majd jönnek az orvosi, fizikai tesztek, immáron teljes csapattal, és szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy alig várjuk, hogy elkezdődjenek a csapatos edzések és jöjjenek a mérkőzések. Jót fog tenni a játékunknak, hogy ismerős arcok érkeztek a klubhoz, amellett, hogy mindig pozitívum, ha sok magyar játékos szerepel a csapatban.