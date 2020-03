Foghíjas fordulót rendeztek

A hétvégén ugyan elindult, de egyúttal egy időre be is fejeződött a Fejér Megyei I. osztályú U19-es labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja. A 14. fordulóban két találkozót nem rendeztek meg, a Fla­vus Velence kihasználta, hogy riválisa, a Kisláng-­Telmex meccse elmaradt, és fellépett a dobogó második fokára.

A héten már tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a koronavírus megjelenése több változást hoz nemcsak az NB-s osztályú bajnokságokban, hanem az amatőr labdarúgásban is, ahol szintén a nézők kizárásával, limitált létszámmal kerülnek sorra a mérkőzések. A klubok azonban ennél is tovább mentek. Szombaton reggel a Móri SE elnöke, Ruff Linda levélben közölte, hogy a szülőkkel és az edzőkkel konzultálva úgy döntöttek, hogy a járvány­ügyi helyzetre való tekintettel az U19-es csapatuk nem utazik el Kislángra. Hasonlóképpen tett a Polgárdi együttese is, ők a listavezető Videoton Baráti Kör elleni meccsüket fújták le.

Majd a mérkőzések után adta ki az MLSZ újabb közleményét, mely emlékeztet, a Magyarország Kormánya által életbe léptetett intézkedések alapján az általános és középiskolák bezárásra kerültek. A fenti döntés következtében az MLSZ és az MLSZ Megyei Igazgatóságok által szervezett országos és megyei utánpótlás (U19 és alacsonyabb korosztályú) bajnokságok 2020. március 16-tól kezdődően határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek.

Ercsi Kinizsi–Szár 3-1 (2-0)

Vezette: Schweighardt Róbert

Ercsi Kinizsi: Szili D.– Balog, Mészáros Cs., Bálint K., Sábics – Dankó M. (Markó), Góman (Németh R.), Hujber, Liszi – Bálint Á. (Dankó A.), Matizevics (Feik).

Szár: Franta – Sashegyi, Ágoston, Tóvári, Hoszpodár – Nyári, Tóth Bertalan, Metláger (Maschek), Jankovics – Csaba, Tóth Barnabás. Vezetőedző: Lacza Albert

Gól: Balog (6.), Bálint Á. (24.), Ágoston (70., öngól), ill. Hoszpodár (62.)

Mezőfalva–Flavus Velence 0-4 (0-4)

Vezette: Szabados Gábor

Mezőfalva: Antal – Sümegi, Kiss N., Tonka, Török – Bakos, Németh L., Pálfi (Vad), Kertész – Márok, Németh P.

Flavus Velence: Horváth Ferenc – Szilágyi (Mocsári), Kovács S., Vaskó (Kovács-Szántó B.), Török – Horváth Flórián (Kaszab), Felde, Urschler, Kocsis V. – Buzora, Domak (Kovács-Szántó Zs.). Vezetőedző: Serhók György

Gól: Török (16.), Kocsis V. (20.), Urschler (25.), Horváth Flórián (26.)

Kiállítva: Kiss N. (90.).

Lajoskomárom–Enying 1-5 (0-3)

Vezette: Sziksz Tibor

Lajoskomárom: Kertész G. – Jakab, Kicska S., Berta (Kertész B.), Horváth P. (Szulimán) – Gógán, Juhász R. (Varga N.), Szalkai, Kicska R. (Reizinger) – Balogh K., Nyári (Fuzik). Utánpótlásedző: Szilágyi Szabolcs

Enying: Elek – Balogh D., Szabó E. (Hegyi), Baráth, Bauer, Vas, Balazsek, Inzsöl (Márkus), Stegmann, Nagy D., Bálint.

Gól: Kicska S. (87.), ill. Vas (27., 32.), Balazsek (33., 89.), Szabó E. (52.)

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Martonvásár Mustang 3-0 (1-0)

Vezette: Schweighardt Róbert

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Porvázsnyik – Jeges (Ujfalusi), Cieleszky, Orbán, Rostás (Vadász) – Győri (Etl), Balogh P., Sztoics (Zilaj), Kállai – Nagy T. (Majzer), Almási (Móricz). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Martonvásár Mustang: Szőcs – Gábor D., Somogyi, Gutyina, Gábor Á. – Dezső, Pintér O. (Körtélyesi), Szeidl, Horváth Z. – Rácz, Halenár. Utánpótlás edző: Neuvert Álmos

Gól: Orbán (44.) Győri (62.), Balogh P. (65.)

DUFK–Sárbogárd 3-6 (1-4)

Vezette: Dolmány Tamás

DUFK: Gergely (Murvai S.) – Danó, Perjési, Gertner, Zsigmond – Bebesi (Máthé), Rácz (Murvai G.), Fekete, Fejes D. (Laki) – Garda (Szőke), Fejes Cs. Vezetőedző: Dobos László Viktor

Sárbogárd: Barabás – Deák (Bruzsa), Tóth P. (Tóth L.), Gábris, Sükösd – Molnár M., Györi (Szepesi), Horváth Zs., Rodenbücher T. (Őri) – Horváth B., Bögyös B. Utánpótlás edző: Pajor László

Gól: Bebesi (9.), Danó (61.), Gertner (88.), ill. Rodenbücher T. (16., 66.), Molnár M. (4.), Horváth Zs. (31.), Gábris (33.), Szepesi (83.)