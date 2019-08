Finomhangolás a döntőben

A Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozói egy hasznos nemzetközi felkészülési torna után várhatják az FTC-Telekom elleni szuperkupadöntőt.

A Villach ellen rendes játék­időben elszenvedett, majd a Grenoble elleni hosszabbításos vereséget követően, a Jesenice legyőzése révén szerzett bronz­érmet a fehérvári alakulat a szlovéniai Bledben rendezett tornán, ahonnan az érem mellett számos hasznos tanulsággal megpakolva gurult haza a Raktár utcába a Fehérvári Ördögöket szállító autóbusz. Szükség is lesz a mérkőzésről mérkőzésre javuló összhangra, valamint az egyre magasabb sebességben pörgő lábakra, hiszen szombat este a Tüskecsarnokban egy rendkívül motivált, erőtől duzzadó Erste Liga-bajnok Ferencváros néz majd szembe a Magyar Kupa-győztes Stipsiczékkel. A szezon első – de remélhetőleg nem utolsó – döntőjére hangolódva a mester, illetve néhány tanítványa értékelte a múltat, és mesélt a várt jövőről.

– Nagyjából azt láttam viszont a jégen, amire számítottam – kezdte értékelését Hannu Järvenpää vezetőedző. – Ami rendkívüli elégedettséggel töltött el, az a játékosok mentalitása volt, mindenki százszázalékosan odatette magát. Annak ellenére, hogy természetesen nem lehet az ember boldog egy vereséget követően, de a mutatott játékkal elégedettek lehetünk. Manapság olyan kevés választja el egymástól a csapatokat, hogy számtalanszor olyan pluszdolgok döntenek győzelemről vagy vereségről, mint a megfelelő hozzáállás. A szuperkupa-mérkőzésen is ez lesz a nulladik lépés, hiszen ha úgy állunk bele, hogy nyert ügyünk van, egészen biztosan vereség lesz a vége. Az én feladatom és a játékosok felelőssége, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan készen álljunk az összecsapásra, amit egy olyan csapat ellen fogunk vívni, amely nem véletlenül nyerte meg az Erste Ligát, a nyáron pedig tovább erősödött.

– A folyamatos fejlődés volt a célunk a bledi tornán, amit teljesítettünk is – vette át a szót az együttes nyáron Linzből igazolt hálóőre, Michael Ouzas. – Új játékostársakkal, új környezetben vágok neki a szezonnak, de ez idáig a mindennapos munka remekül zajlik. A nyári felkészülésem is jól sikerült, kéthetes pihenő után azonnal munkába álltam, és úgy érzem, készen állok az új idényre. A Ferencváros elleni találkozóra ugyanúgy készülök, mint bármely más mérkőzésre, tisztában vagyok vele, hogy az a feladatom, hogy megadjam az esélyt a csapatomnak a győzelemre, és ezt fogom tenni ezúttal is.

– A reggeli hosszú buszút közrejátszhatott a bledi első mérkőzésen nyújtott gyengébb teljesítményünkben, ám később már előjöttek azok az elemek, amiket gyakoroltunk a felkészülés alatt – nyilatkozta Stipsicz Bence. – Állóképesség-fejlesztés szempontjából is hasznos volt, hogy három nap alatt három mérkőzést játszottunk, az pedig, hogy a zárónapon tudtunk győzni, még nagyobb pozitívum. Kezdenek összeszokni az egységek is, egyre jobban érezzük egymást a sortársakkal – úgy hiszem, hogy ott tartunk jelenleg, ahol tartanunk kell. A szezon közeledtével már szeretnénk élesre állítani a játékunkat, amihez nagyszerű alkalom lesz a szuperkupadöntő, hiszen teljesen más hangulata van egy edzőmérkőzésnek, mint egy ekkora presztízsű tétmérkőzésnek.

A Ferencváros elleni szuperkupadöntő szombaton 17 órakor kezdődik a Tüskecsarnokban, míg szeptember 7-én a XI. Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna veszi kezdetét a Raktár utcában.