Finn szakember érkezett a Titánokhoz

A jégkorong Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok élén a finn Kasper Vuorinen veszi át a stafétabotot az együttest két szezonon keresztül irányító Kiss Dávidtól.

Sikeresnek mondható két év után érkezett a finn másod­osztályból (Allsvenskan) Vuorinen, aki a klubnál eddig is igen erős északi vonalat viszi tovább. Az U20-as együttestől a Titánok vezetőedzői posztjáig jutó Kiss Dávid vezetésével a 2018/2019-es idény során az alapszakasz hatodik helyén zártak a fiatalok, majd a rájátszás során az Újpest söpörte ki őket 4-0 arányban. Ezt követte a tavalyi, kissé döcögősen induló idény, amely egy alapszakasz nyolcadik hellyel, és egy Ferencváros elleni rendkívül élvezetes, 4-2-es fővárosi győzelmet hozó párharccal ért véget. Mindeközben számos fiatalt épített be az együttesbe, elősegítve, hogy már megfelelő felnőtt-tapasztalattal rendelkező játékosként érvényesülhessenek a játékospiacon – Kiss Patrik a DVTK Jegesmedvékhez, Mazzag Dániel, Flórián Sándor, Kiss Roland a DEAC-hoz, Láday Tamás a Csíkszeredához igazolt, csak hogy néhány tranzakciót említsünk. Ezt a munkát kell majd folytatni az immáron győri hazai pályán küzdő Titánoknál Vuorinen stábjának.

– Elsőként az ügynökömet keresték meg a lehetőséggel. Ezután volt néhány igazán jó beszélgetésem Szélig Viktor general managerrel és Antti Karhulával, az EBEL-csapat vezetőedzőjével – nyilatkozta Vuorinen a klub honlapjának. – Őt egészen tavaszig csak névről ismertem, de már az első beszélgetésünkkor látszott, hogy sok mindenben egyezik a gondolkodásmódunk mind a jégkorongban, mind a másokkal való együttműködésben. Ezt követően magam is sok információt gyűjtöttem, és mindent összevetve úgy éreztem, a Fehérvári Titánok csapata egy olyan gárda, akikkel dolgozni akarok.

Az ideális esetben szeptember közepén esedékes szezonnyitányig megfelelő mennyiségű idő áll rendelkezésre, hogy egymásra hangolódjon csapatával az új vezetőedző.

– Az együttesről minden olyan információt tudok, ami ahhoz szükséges, hogy elkezdhessük a munkát, megnéztem már néhány mérkőzést is. A következő lépés az lesz, hogy megismerjem a játékosokat és a csapattal dolgozó embereket, amennyire csak lehetséges. Rengeteg pozitív dolgot hallottam honfitársaimtól, akik Magyarországon játszottak vagy edzősködtek. Legtöbbször ezek nem a jégkoronggal kapcsolatos információk, hiszen azokat könnyű látni videók megtekintésekor is. Az elkövetkező hetekben, amikor a stábbal elkezdjük a közös munkát és megnézzük az elmúlt szezon meccseit, egyre több és több információm lesz majd a játékról is.

Arról, hogy mi lesz Kiss Dávid sorsa a jövőben, hivatalos álláspont még nincs, Szélig Viktor általános igazgató azonban leszögezte, mindenképpen marad a klubnál, de más feladatokat szeretnének majd rábízni.