Fiatalokkal vennék fel a versenyt a fehérváriak a hétvégén, visszafoglalnák a dobogót

A 25. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye első osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük fel egy kis esélylatolgatásra.

2019. április 27., szombat 17.00 óra

Sárosd Kronos Sport (3.)–Ikarus-Maroshegy (7.) – ősszel 3-0

Dvéri Zsolt, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Nyolc mérkőzésből hetet nyertünk, jó szériában vagyunk, de azt azért tudomásul kell venni, hogy jönnek még számunkra fontos meccsek, rangadók. Lesz bőven még olyan derbi, ami kétesélyes, de evés közben jön meg az étvágy, szeretnénk folytatni a megkezdett sorozatot. Főleg itthon jó a mérlegünk, tavaly utoljára a Bicskétől kaptunk ki, tavasszal még veretlenek vagyunk hazai környezetben. Mindenféleképpen reményt adhat szombatra, hogy Lajoskomáromban jól játszottunk, valamint az Ikarust már legyőztük egyszer ősszel. Lendületben van a csapat, és kezdi átérezni annak a jelentőségét, hogy kimagasló eredményt érhetünk el az idei szezonban. Amennyiben hétről hétre hozzuk a formánkat, és nem kerülünk hullámvölgybe, akkor a végelszámolásnál képesek lehetünk meglepetést okozni. Mindig vannak hiányzóink, sérültjeink, néhányan pedig négy sárga lappal rendelkeznek.

2019. április 28., vasárnap, 17.00 óra

Tordas (10.)–Kisláng-Telmex (14.) – ősszel 1-0

Korolovszky Gábor, a Tordas vezetőedzője: – Nagyon jól alakul ez a tavasz idáig, előzetesen nem erre számítottam, mert több sebből véreztünk, vérzünk a mai napig. A sok sérült, eltiltott mellett az edzéslátogatottságunk sem volt az igazi. Kialakult azonban egy mag, a kezdő tizenegy, amely lényegében végigjátssza az egész tavaszt. Rájuk lehet építeni, számítani. Mindezek ellenére sok meccset nyertünk, méghozzá megérdemelten, nagyon jó játékkal. Legutóbb a gárdonyiak a szünet előtt, 1-1-nél kihagytak egy büntetőt, valószínű, ha azt értékesítik, akkor másképp alakul a mérkőzés. Akkor lenne kerek a történet, ha a múlt heti győzelmet megismételnénk most a Kisláng ellen. A három pontért mindent meg fogunk tenni.

Főnix FC (4.)–Mór (2.) – ősszel 1-3

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – A fiatalok hétről hétre rutinosabban teljesítenek, ennek örülünk, viszont az idősebb játékosok közül rendre gyengébb produkcióval rukkolnak elő a kulcsemberek, aminek az okát egyszerűen képtelen vagyok megfejteni. A Mór nagyon jó csapat, kiváló edzővel, ezért nekünk fel kell kötni azt a bizonyos alsóneműt, ha jó eredményt akarunk elérni. Természetesen nem gondolom, hogy mi vagyunk a találkozó esélyesei, de az biztos, egy rendkívül fiatal gárda fog pályára lépni vasárnap, az összeállítást illetően további meglepetéseket tartogatok. Meglátjuk, mire lesznek képesek ezek a játékosok, mindenesetre jó erőfelmérő lesz számukra ez a derbi. A felnőtteken kívül a 17, illetve a 19 éveseknél összesen 12 sérültünk van, ezek közül négyet műteni kell. Ennek ellenére vannak tartalékaink. Inkább azokkal nem számolok, akik nem veszik tudomásul, egy megye egyes csapatnál felkészülés nélkül nem lehet pályára lépni. Heti egy-két edzéssel itt sem megy! Kívánom nekik, hogy a nyáron találjanak maguknak olyan klubot, ahol edzés nélkül tudnak játszani.

Baracs (13.)– Ercsi Kinizsi (5.) – ősszel 0-3

Idei Szabolcs, a Baracs edzője: – Nem is emlékszem arra, hogy mikor nyertünk két mérkőzést zsinórban – talán még aktív játékosként négy éve, a másodosztályban. Már a Sárbogárd ellen jól játszottunk, de a Martonvásár elleni siker morálisan is sokat lendített a csapaton. Ezután jött egy olyan összecsapás, amely, ha nulla pontunk van, akkor is derbinek számít. A szomszédos Mezőfalva ellen sok apró momentumból tevődött össze a győzelmünk, amelyhez talán az is hozzásegített, hogy mi jobban akartuk ezt a három pontot. Az elmúlt három-négy fordulóban sokkal bátrabban futballozunk, és nemcsak a védekezésre, hanem a támadásra is nagyobb gondot fordítunk. Az Ercsi ellen egyáltalán nincs veszítenivalónk, nem mi vagyunk az esélyesek, mi más célokért küzdünk. Amennyiben ők nyernek, azzal senki nem foglalkozik majd, ellenben ha mi győznénk, arra már sokan felkapnák a fejüket a megyében. Sok a négy sárga laposunk, de teljes kerettel vágunk neki a vasárnapi meccsnek, bízva a jó folytatásban.

Bicske (1.)–Mezőfalva (8.) – ősszel 3-2

Vukmir Dragan, a Bicske vezetőedzője: – Ugyanabban a ritmusban szeretnénk játszani a Mezőfalva ellen, mint legutóbb Martonvásáron. Ott megfelelő teljesítmény nyújtottunk, amennyiben ezt a szintet tudjuk tartani, akkor nem lehet probléma. A mi kezünkben van a sorsunk, de mindig a következő mérkőzésre összpontosítunk. Kétségtelen, hogy az ötpontos előnyük a Mórral szemben magabiztossá tehet minket, a folytatás csupán rajtunk múlik. Több fiatalnak szavaztam bizalmat az utóbbi fordulókban, akik megpróbálnak élni ezzel a lehetőséggel. Jól dolgoznak, ám nincs könnyű dolguk, hiszen sok rutinos játékossal kell megküzdeniük a csapatba kerülésért. Lesz két-három hiányzónk, Nagy Dániel megsérült Martonvásáron, még nem tudom, számíthatok-e rá.

Enying (15.)–Sárbogárd (9.) – ősszel 1-6

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Jól ismerjük a Sárbogárdot, stabil csapatnak tartjuk őket. Megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni belőlük, és visszavágni az ősszel elszenvedett fájó vereségért. Úgy érzem, hogy az elmúlt hetekben elért eredményeinek ellenére jó úton haladunk, és ha el tudjuk kerülni azt a néhány bosszantó hibát – köztük az ellenünk rendszeresen megítélt büntetőket –, valamint végre megtaláljuk a góllövő cipőnket, akkor jó eséllyel itthon tudjuk tartani legalább az egy pontot.

Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (6.)–Lajoskomárom (11.) – ősszel 2-4

Balogh Zsolt, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: – Az elmúlt egy hét alatt szinte mindent elveszítettünk: kezdődött a sárosdi vereséggel, majd kiestünk a kupából, és legutóbb, hazai környezetben a Tordastól kaptunk ki. Nem játszottunk a legjobban az elmúlt hétvégén, ráadásul ismét büntetőt hibáztunk, másodpercekkel a szünet előtt. Ez nagyban befolyásolta a folytatást, ha belőjük, egy teljesen más mérkőzést játszhattunk volna. A sárosdi meccs után hullámvölgybe kerültünk, van még hat forduló hátra, meg kell próbálnunk kikecmeregni belőle. A Lajoskomárom ellen mindent megteszünk a sikerért, illene nyernünk itthon. Igazság szerint annyi történt az utóbbi találkozókon, hogy, ami eddig befelé ment, az most kipattan. Remélem, hogy mindez megváltozik vasárnap. Átbeszéltük az utóbbi mérkőzéseket, azt nem mondhatnám, hogy a játékosok ne akarnának győzni, de sajnos az eredmények nem jönnek. Úgy tűnik, hogy a lehető legjobb összeállításban tudunk pályára lépni.

Szabadnapos: Martonvásár

