Fiatalokkal küzdenek majd a sikerekért

Az utóbbi napok sem teltek el eseménytelenül a Dunaújvárosi Acélbikák háza táján. Egymás után jelentette be a klub az új játékosok érkezését, rögtön három friss igazolást.

A piros-fehéreknél folytatja a következő szezonban Horváth Ákos. A 22 esztendős csatár az UTE csapatában nevelkedett, majd itt mutatkozott be a felnőttek között a 2017/18-ban és egészen az elmúlt idényig a lilákat erősítette.

– Több jégidőre vágytam, ezért döntöttem a váltás mellett, és már most jó hatással van rám az új légkör. Szeretem a dunaújvárosi jégcsarnok hangulatát, valamint nagyon szimpatikus, hogy fiatalos kerettel megyünk neki a szezonnak. Szeretnék minél előrébb végezni a ligában, elégedett leszek, ha egy összetartó, küzdős brigád alakul ki, akik a lefújásig hajtanak – fogalmazott a támadó.

Első profi szezonjára készül a 21 éves Druja Benjámin, aki az utánpótlás éveit a MAC-ban töltötte, ez idő alatt játszott az EBJL-ben és az EBYSL-ben is.

– A MAC-ban nevelkedtem, ettől a klubtól kaptam rengeteg bizalmat és minden tudásomat a jégkorongról. Azért döntöttem a váltás mellett, mert sok lehetőségben és jégidőben reménykedem, és szerintem az új impulzusok is sokat segíthetnek majd az első felnőtt szezonom megkezdéséhez. Gyerekként sokat jártunk DAB-meccsekre a családdal, ahol nagyon tetszett a csarnok és a szurkolás. Akkor még nem is gondoltam, hogy egyszer itt fogok játszani, de örülök, hogy végül ide kerültem és remélem, hogy a következő szezonban én is átélhetem a jégen azt a hangulatot, amit a szurkolók varázsoltak kiskoromban a lelátóra. Hallottam, hogy fiatal csapat épül jövőre, így én is magas intenzitású meccsekre, lendületes játékra számítok. Több csapattársamat már ismertem, örülnék, ha olyan kohéziót és játékképet sikerülne kialakítani egymás között, amivel minél több csapat orra alá borsot törhetünk és a szezon végén elégedetten tekinthetünk vissza az elért eredményeinkre – hangsúlyozta Druja Benjamin.

Dmitri Dudkin pedig a Dunaújvárosi Acélbikák legújabb igazolása. A 19. évében járó 177 centiméter magas, 87 kilós orosz szélső a HV Lokomotív Jaroszlav csapatában kezdett játszani, ezt követően több orosz együttes érintésével került az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémiára, és innen érkezett a Bikákhoz.

– Az ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia kereste meg a korábbi klubomat, a HC Lokomivot, hogy ajánljanak nekik egy fiatal játékos. Elfogadtam, mert szerettem volna Magyarországon is kipróbálni magam, illetve egy európai klubban is fejleszteni. A szerződésem lejárt a szezon végén és szerettem volna szintet lépni és a felnőttek között kipróbálni magam. A Dunaújvárosi Acélbikák egy fiatal és ambíciózus csapatot épít, ahol én is szeretnék bizonyítani és hasznos tagja lenni a csapatnak. Számomra csak a győzelem elfogadható és ezért mindent megfogok tenni. Sokat hallottam arról is , hogy hihetetlen hangulatot varázsolnak a hazai szurkolók a csarnokba – mondta a csatár.