Fiatalokkal a porondon

A decemberi nemzetközi szünetben folytatja a felkészülést a magyar férfi-jégkorongválogatott, melyre két találkozó vár Lengyelország ellen.

A keret hétfőn találkozott, majd egy itthoni edzés után szerdán utazott Katowicébe. Két találkozó vár rájuk: pénteken és egy nappal később a házigazdák ellen, akiket novemberben kétszer is legyőztek a mieink. Eredetileg úgy volt, hogy Lettország válogatottja is részt vesz a minitornán, ám az utolsó pillanatban a pandémia miatt lemondták. Sean Simpson szövetségi kapitány 2 kapust, 8 hátvédet és 13 csatárt hívott be a keretbe. A névsorban négy újonc van, Dóczi Zsombor, Sarcia Antonio, Szabad Kevin és a Titánok csatára, Dézsi Bence még nem szerepelt a válogatottban.

Ezúttal nem lesznek ott a nemzeti együttesünkben a Hydro Fehérvár AV19 és a DVTK Jegesmedvék játékosai – hiszen az ICEHL és az extraliga nem tart szünetet -, illetve a légiósaink sem, valamint néhány további kulcsjátékos is pihenőt kapott. – Az Erste Liga játékosai közül igyekeztünk azokat meghívni, akik a közelmúltban az utánpótlás-válogatottakban kulcsszerepet vállaltak, és jelenleg felnőtt szinten is játszanak. Adunk nekik lehetőséget, hogy ilyen közegben megmutassák, milyen formában érdemes velük számolni – mondta Vas Márton, a magyar szövetség általános igazgatója.