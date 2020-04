Fiatal együttes tartóoszlopa Markek Tamás a Csákvárnál

A Merkantil Bank Liga NB II. tabellájának 4. helyén álló Aqvital FC Csákvár hálóőre, Markek Tamás egyéni edzéstervvel tartja magát megfelelő formában.

Meglepőnek hat talán, mikor egy 28 esztendős játékos már-már korelnöknek számít egy csapatban, Markek Tamás esetében viszont ez a helyzet: váltótársa, a 29 esztendős Hermány Bence mögött ő a második legrutinosabb játékos a nyáron érkező Visin­ka Ede vezetőedző irányítása alatt remek szezont produkáló csákváriaknál. A Pápa színeiben az NB I-ben kispadig jutó Markeknek egy 23 éves átlag­életkorú csapatot kell tartania hátulról, ő viszont azt vallja: egyáltalán nem bánja mindezt, oda nekik az oroszlánt is.

– Egy rendkívül fiatal csapattal indultunk neki a bajnokságnak, és az volt a célunk, hogy a biztos bennmaradást minél hamarabb elérjük. Ehhez képest hála Istennek nagyon jól elkaptuk a rajtot, ötből öt meccsen nyerni tudtunk, amivel megalapoztunk egy jó szezonnak. Természetesen voltak hullámvölgyeink, egészen pontosan egy ötmeccses vereségi sorozat, amivel az első helyről leszorultunk, de összességében így is a dobogó közelében maradtunk. A tavasz, úgy gondolom, jól sikerült, jó ellenfelek ellen sikerült pontokat szereznünk, azt az egy vereséget pedig egy olyan Haladás ellen szenvedtük el, amely bár a tabellán hátul helyezkedik el, de szárnyalt a tavasz folyamán. Két győzelem után jött ez a mostani szünet, de én nagyon remélem, hogy lesz folytatás, szívem szerint megcéloznám a dobogós helyek egyikét.

A hangulatra nincs panasz, egymásra találtak a játékosok és a szakmai stáb tagjai.

– Már nyáron, az új stáb érkezésekor kialakult a jó kapcsolat. Mi, játékosok láttuk a motivációjukat és az elképzeléseiket, és már az első perctől beálltunk a sorba, csapatként végeztünk minden munkát. Attól függetlenül, hogy az egyes csapattagok hol laknak, nagyon jó közösség alakult ki, amiben a fiatalok is partnerek, összességében jól kiegészítjük egymást a pályán és azon kívül is.

A fiatalos lendület inkább a támadófutballnak kedvez. Hogyan éli meg, hogy hátul nagyobb felelősség hárul Önre?

– Az edzői felfogás és így a játékstílusunk is arra helyezi a hangsúlyt, hogy támadjunk, élvezetes, közönségszórakoztató focit játsszunk, ebben pedig bent van az a veszélyforrás, hogy hátul lazábbak leszünk, kinyílunk. Ugyanakkor próbálok pozitívan hozzáállni a dologhoz, hiszen ezáltal több dolgom is van a meccseken, jobban meg tudom mutatni, mire vagyok képes – még úgy is, hogy a kapott gólok száma sem alacsony.

Most, a nagy leállás során hogyan tartja magát formában?

– Bíró Szabolcs kapusedzővel egyeztetve egyéni edzéstervet készítettünk, ez alapján végzem a munkámat – és ezt ellenőrzik is az edzők. Egyiramú futás, szökdelés van többek között a programban, illetve más olyan gyakorlatok, amelyek a sebesség és rugalmasság fejlesztését segítik.

Sporton kívüli szabadidejében mit csinál szívesen?

– Barátnőmmel igyekszem minél több időt tölteni, illetve szeretek kertészkedni és a természetben lenni, nem bírom sokáig a négy fal között. A különböző számítógépes játékok sem kötnek le sokáig, ha tehetem, aktívan töltöm el a szabadidőmet is.