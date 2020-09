Feszült hangulatú mérkőzésen szenvedett vereséget otthon a DKKA

Nem túlságosan magas színvonalú összecsapáson, igazi körömrágós mérkőzést játszott a Dunaújvárosi Kohász KA a Debrecennel a női kézilabda K&H Liga 6. fordulójában, és szenvedett egygólos vereséget.

Két, sokkal szebb napokat megélt együttes találkozott ezúttal a koronavírus-járvány árnyékában, zárt kapuk mellett a Dunaújvárosi Kohász KA ideiglenes otthonában. Ha jól belegondolunk a vendégek korábban két alkalommal nyerték el a bajnoki címet, az EHF Kupában is kétszer végeztek az élen, de szinte ugyanez mondható el a vendéglátókról is, csupán annyi a különbség, hogy ők a nemzetközi porondon voltak eredményesebbek, egyszer-egyszer a Bajnokok Ligáját, a KEK-et, és az EHF Szuperkupát zsebelték be, míg az EHF Kupában kétszer emelhették a magasba a serleget.

Csapkodóan, sok hibával indított mindkét együttes, nehezen lendültek játékba a felek. Az 5. percben Köstner Vilmos, a vendégek rutinos mestere nem véletlenül húzta össze szemöldökét, és a 8. percben megunva csapata rendezetlen játékát, időt kért. Láthatóan nem volt könnyű feltörni a DKKA szervezett védekezését, erre próbált Köstner receptet adni lányainak. Ez úgy tűnt segített, mert Vámos Petra, és Tóvizi Petra fordították meg az állást a 10. percre, 1-3. Innentől valamelyest pontosabban dobtak a játékosok, és nem is tartott sokáig a debreceni előny, Ferenczy Fruzsina jó ütemben eleresztett 9 méteres lövéssel tudott egalizálni. A játékrész közepéhez érve próbálta megrázni magát a Kohász, de nem tudott kétgólos előnyt kiharcolni, miután Barján Bianka hetesét hárította Csapó Kyra.

Úgyhogy a 15. percig lényegében mintha semmi nem történt volna, 5-5-öt mutatott az eredményjelző, ezt aztán Kazai Anita emberelőnyből, és Román Dorina büntetőből, Szalai Babett azonos létszámnál háromgólos előnyre módosított. Ez a 7-2-es sorozat nagyot lendített a DKKA szekerén, sőt emellett még egy előnyt is elherdáltak a hazaiak. Ebben a periódusban stabilabbnak, és pontosabbnak tűntek Vágó Attila tanítványai, akik próbálták folyamatossá tenni ezt a fórt. Más kérdés, hogy a túloldalon azzal küzdöttek, hogy a lehetőségeiket rendre elpuskázták, de Kovács Anna tartotta a lelket csapatában, öt gólt lőve az első félórában. Fokozatosan dolgozták le hátrányukat a hajdúságiak ennek is köszönhetően, míg Vantara-Kelemen Éva egyenlíteni tudott a 29. percben, 11-11.

A pihenő után Vantara-Kelemen igyekezett bevenni Hlogyik Petra kapuját, de az újvárosi hálóőr kifogott rajta. A játékrész első gólja Tóvizi Petra nevéhez fűződött, így a DVSC a 11. perc után a 33. percben ragadta magához néhány pillanatra a vezetést. Eladott labdák, elkapkodott akciók jellemezték továbbra is a meccset, felváltva estek a gólok, egyik csapat sem volt képes arra, hogy egy találatnál tetemesebb előnyt kovácsoljon. Schatzl Natalie kezében volt pedig a sansz, kétszer is hibázott ziccerben, így újvárosi vezetés helyett Kovács Anna kipattanóból, majd Hornyák Dóra átlövésből juttatta kétgólos előnyhöz a piros mezeseket a 40. percben, 15-17. Továbbra is igen hektikusan folyt a meccs, igaz Kazai tett arról, hogy elolvadjon a hazai hátrány. Vágó Attila közben néhány kulcsjátékosát a fél-

idő második felére tartogatta, dacára annak, hogy igen szoros volt az állás. A hajrára kétgólos DVSC vezetés mellett kanyarodtak a csapatok, és hiába dolgozott ki helyzeteket, erőlködött a Kohász. Nem tudtak mit kezdeni az őket megbabonázó Csapóval, valamint Kováccsal. Két perccel a lefújás előtt nagy kínok közepette Román hetese hozta meg újfent az egyenlítést a házigazdáknak, de a végszót Csapó mondta ki, szintén Román büntetőjét védve, 23-24.