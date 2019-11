Fesztiválhangulat a jégen

Míg szeptember 20-án magabiztos, 5-0-s sikert arattak Fehérváron a zöld-fehérek, addig október 25-én már alaposan megizzadtak a győzelemért, végül 5-4 arányban tudtak győzni Pesterzsébeten. A folyamatos formajavuláson áteső Titánoknak így egy cél lebegett a szemük előtt péntek este: elkapni a legjobbakat.Aktívan kezdett a Ferencváros, azonban az EBEL-ben az elmúlt időszakban remeklő Kornakker Dániel szép védései megállították a zöld-fehérek lövéseit. Mitch Zion és Gianni Mangone összjátéka révén veszélyeztettek a hazaiak is, ám ekkor a ferencvárosi védelem is tette a dolgát. Pörögtek az események, Rasmus Kulmala szólója után Kornakker húzta le lövését a lepkés kesztyűvel. Magasan védekeztek a Titánok, már saját kapujuk előtt igyekeztek nyomást helyezni a Fradira, amiből azonban nem egy veszélyes kontra született. Az első tíz perc után küzdelmes mezőnyjáték következett, Gianni Mangone kiállítása során pedig az addigi enyhe vendég mezőnyfölény fullasztó nyomássá alakult. Alighogy Mangone visszatért, Mihály Ákos is távozni kényszerült, a szokásos agilitással jégkorongozó Nagy Gergő, Brett Switzer, Kulmala hármas pedig egymás után jelentkezett veszélyes lövésekkel. Hősiesen bekkelték ki a vészterhes időszakokat a Titánok, az utolsó percre pedig hazai lehetőségek jutottak: fehérvári letámadás után sikerült emberelőnyt kiharcolni, Mihály Ákos bombáját pedig hatalmas bravúrral kellett védenie Arany Gergelynek.

Az áthúzódó büntetés két komoly fehérvári lehetőséget eredményezett, ám előbb Balogh Bence nem tudott betalálni kipattanóból, majd Mihály Ákos bombája zúgott el kevéssel a Fradi kapuja mellett. A játékrész feléhez érve megfordult a mérkőzés képe, ezúttal a Titánok táboroztak le a vendégek kapuja előtt, ennek ékes bizonyítékaként a kifulladó Fradiból Antonio Sarcia követett el újabb szabálytalanságot. Pörgősen játszotta emberelőnyét Kiss Dávid csapata, ismét Arany-védésekre volt szükség a gól nélküli eredmény megőrzéséhez. A jég végül a 31. percben tört meg: Nagy Gergő verekedés kezdeményezéséért 5 perces büntetés kapott a Ferencváros – Nagy pedig végleges fegyelmit –, Mangone kék vonalas bombája pedig már beakadt, 1-0. Az egyre frusztráltabb Fradiból Németh Attila is a büntetőpadra kényszerült, és a kettős előnyt is eredményesen használták ki a fehérváriak: ezúttal Mangone tálalt Mihály Ákos elé, aki a bal felsőbe bombázott Arany válla fölött, 2-0. Teljesen kicsúszott a mérkőzés a címvédő kezei közül, az eredményjelzőre egy időben ki sem fért az összes aktív ferencvárosi büntetés. A számtalan lehetőség után végül Mitch Zion lövése talált utat Arany kapujába, a csarnokban pedig kitört a fesztiválhangulat, 3-0. Mondhatni, hogy a változatosság gyönyörködtet, Almási Márk ugyanis emberhátrányban(!) ugrott ki, majd fonákkal emelt a bal felsőbe, 4-0.

A záró felvonásra Nagy Kristóf érkezett a zöld-fehérek kapujába, akik lendületesen nyitották az utolsó húsz percet. Balogh Bence és Kiss Roland egyaránt elkerülhető kiállítást szedett össze, Kornakker eszén viszont nem lehetett túljárni. Fodor Szabolcs kockáztatott, már 5 perccel a vége előtt lehívta kapusát, amit Szabó Bence használt ki, beállítva a fantasztikus, 5-0-s végeredményt.