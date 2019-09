Fergeteges vb-rajt

A női váltók versenyével rajtolt a vasárnapig tartó felnőtt öttusa-világbajnokság a budapesti Kincsem Parkban. Két magyar staféta is viaskodott, végül az egyik dobogóra állhatott.

Olimpiai sportág világbajnokságához világszínvonalú helyszín dukál. Budapest igazán nívós otthona az idei öttusa- vb-nek, hiszen amellett, hogy a magyar főváros a maga kultúrájával is a világvárosokkal vetekszik, minden sportág klasszisainak méltó vendéglátója.

A viadal fő helyszíne a Kincsem Park, ahol a bónuszvívást, a lovaglást és a kombinált számot egy helyen rendezik, vagyis a nézőnek egy lépést sem kell arrébb mennie, ha követni szeretné a történéseket. Azonban a körvívást a Ludovika Arénában rendezték – ami ugyancsak nincs messze a parktól. Az augusztusi Európa-bajnokságon bronzérmes Réti Kamilla, Barta Luca duó jól kezdett a 13 stafétát felvonultató viadal vívószámában. 30 győzelmet aratott és 18 vereséget szenvedett a két lány a páston, csak a dél-koreaiak előzték meg őket. Sőt, nem estek vissza az úszás során sem, pedig a 2×100 méteres vízhasítást csak a tizedik legjobb idővel zárták.

A Kincsem Parkba költözve újra párbajtőrt ragadott a mezőny. A bónuszvívásban a magyarok pont nélkül maradtak, azonban a Pató Pál Úr nyergében ugrató Réti és Bobit irányító Barta kettőse hibátlan lovaspályát lovagolt, csak az időtúllépésért kapott három pont levonást. Az összetettbeli vezető pozíció azonban nem állt atomlábakon, rendkívül szoros utolsó tusára lehetett számítani, hiszen a koreaiak előtt csak két másodperc, a mexikóiakhoz képest 17, a negyedikként rajtoló írekkel szemben pedig 30 másodperc volt a fór.

A laser-run aztán igazán látványos viaskodást hozott, amiben nem a dél-koreaiak, Jeong Mina és Kim Unju (1326 pont) előzték meg a magyar lányokat (1329 pont), hanem a mexikói egység, Oliver Mayan, Arceo Mariana kettős futott fel az első helyre (1338 pont). Réti (MAFC) és a mindössze 19 éves Barta (Trion SC) talán pályafutásuk legnagyobb sikerét érték el a világbajnoki ezüstéremmel. A Guzi Blanka, Simon Sarolta duó az ötödik lett.

A budapesti vb kedden a férfiak váltóversenyével folytatódik, ahol már székesfehérvári résztvevője is lesz a viadalnak. Rajthoz áll az Európa-bajnokságon váltóban négy évvel ezelőtt ezüstérmes, az idei, bath-i kontinensviadalon Bereczki Richárddal bronzérmet szerző Málits István. A Volán Fehérvár öttusázója most is a KSI versenyzőjével alkot stafétát, s nem adnák alább a budapesti vb-n sem a dobogónál.