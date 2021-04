Feltámadt és győzött a Lajoskomárom csapata, míg a Mór tízig meg sem állt

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 24. fordulója ugyan nem bővelkedett meglepetésekben, de azt azért láthattuk, hogy a Főnix FC menetelését a Sárbogárd sem tudta megállítani, a Kisláng szoros meccsen győzte le az Ercsit.

Mány–Tóvill-Kápolnásnyék 1–2 (1–0)

Mány, zárt kapuk mögött

Vezette: Szücs László.

Mány: Szabó T. – Gondos, Rimele, Ország, Szűcs P. – Mészáros T. (Szabó L.), Bukovecz, Bokros, Parag – Veress, Radovits. Vezetőedző: Pál Zoltán

Tóvill-Kápolnásnyék: Kalmár – Peng, Kharboutli Noor, Bakonyi (Gaál), Ódor D. – Varga József, Csörge, Kiss Á. (Zsigmond L.), Pigler – Molnár G. (Silhány F.), Eipl. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Veress (4.), ill. Eipl (84.), Gaál (88.)

Jók: Szücs P., Veress, Radovits, Bukovecz, ill. Kalmár, Ódor D., Pigler, Eipl.

A 4. percben, egy labdaszerzés után, Veress László kapott remek labdát a 16-oson belül, és két védő gyűrűjében, a vetődő Kalmár Adrián mellett, a hosszú sarokba lőtt, 1-0. Az első félidőben a Mány harcosan, sok labdát szerezve, irányította a játékot, több esetben gólt szerezhettek volna, de az utolsó passzokba rendszerint hiba csúszott. A 71. percben, egy vendégvédő kezén csattant, az irányát változtató labda, de a véleményes büntető elmaradt a nyéki kapu előtt. A játék, a félidő derekára a vendégcsapat nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, és az állás megfordításáért. A 73. percben kellett először védenie Szabó Tamásnak, egy távoli lövést tolt, szép mozdulattal a léc fölé a hálóőr. Az addig passzív, vendégnyomás a 84. percben érett góllá. Egy ártalmatlan szituáció, és kezezés miatt a vendégek szabadrúgáshoz jutottak, a kaputól 25 méterre, az okos legurítás után, Eipl Szabolcs lövése megpattant egy védőn, és a kapust is becsapva, a kapu bal oldalába vágódott,1-1. A 88. percben a hazai védekezés elcsúszott, és egy jobb oldalról beadott labdát, Gaál Milán vágott a hálóba, 1-2. Nagy iramú mérkőzést játszott, a komoly energiákat mozgósító, sokat dolgozó két csapat. Ellentétes, és szélsőséges félidőket produkáltak az együttesek, a tavasszal sokat fejlődő Mány, rászolgált volna az egy pontra, a masszív, jól összerakott Nyék ellen.

Tudósított: Varga Mihály

Sárosd Kronos Sport–Tordas Fész Zrt. 4–0 (2–0)

Sárosd, zárt kapuk mögött.

Vezette: Kerkuska Miklós.

Sárosd Kronos Sport: Rauf T. – Susa, Hushegyi, Kovács Á. (Takács M.), Vida (Szabó E.) – Szalai P. (Kargl), Killer M., Kosaras, Szekeres (Tóth D.) – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Tordas Fész Zrt.: Cseresnyés – Kanyó, Dely (Hardi), Pongrácz, Csóti – Sponga, Bihari (Hadnagy), Hernádi, Cservenka – Udvaros, Almási. Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Szalai P. (11., 45.), Kovács S. (55.), Kargl (85.)

Jók: Kovács S. (a mezőny legjobbja), az egész csapat, ill. Cseresznyés, Hernádi

Lendületesen kezdte a mérkőzést a hazai csapat, melynek a 11. percben meglett az eredménye. Kovács Sándor adott remek labdát Killer Máténak, aki becselezte magát a 16-oson belülre, de ott a védők buktatták, 11-es. A büntetőt Szalai Pál váltotta gólra, 1-0. Továbbra is támadásban maradt a Sárosd, és jobbnál jobb helyzeteket alakítottak ki, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A 35. percben szabadrúgást végezhetett el 22 méterről Kovács S., lövése a jobb kapufán csattant. A félidő zárásaként Kovács S. bal oldali szabadrúgásába Szalai P. tette bele a fejét a labda, a bal alsó sarokban kötött ki, 2-0. A második játékrész első negyedórája Kovácsé volt! A 49. percben 20 méterről a kint álló kapus felett át emelte a labdát, de az a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. Majd öt perc múlva kapott remek labdát Szalaitól, és ballábas lövése ezúttal a jobb kapufáról vágódott a mezőnybe. Az 55. percben viszont már a kapufa sem mentette meg a vendégeket. Kovács S. 25 méteres szabadrúgása a bal felső sarokban kötött ki, a vendégek kapusa is csak nézte a remek lövést 3-0. Továbbra is támadásba maradt a Sárosd, és a 70. percben Killer M. lépett ki a védők között, ahol Udvaros Zsolt lerántotta, de a játékvezető továbbot intett. A 85. percben a kegyelemdöfést is megadta a Sárosd, Kovács S. adott be jobboldalról egy remek labdát, amire érkezett Kargl Balázs, 10 méterről a kapuba lőtt 4-0.

Tudósított: Dérfi Zoltán

DUFK SE–Bodajk 0–0

Dunaújváros, zárt kapuk mögött.

Vezette: Béd Ákos.

DUFK SE: Kovács D. – Pinczési, Fejes (Rácz), Fekete, Pintér Cs. – Gertner (Csala), Vajda, Hajdú, Perjési (Jójárt) – Furuglyás, Tóth B. Vezetőedző: Szellák Sándor

Bodajk: Csikesz P. – Orosz, Molnár T. (Rózsás), Molnár M., Kővári B. (Gulyás) – Joó, Nagy F., Dreska (Katóka R.), Klein (Kovács J.) – Kocsis D., Herczegh. Vezetőedző: Kovács Zoltán

Jók: Kovács D., Pintér Cs., Hajdú, ill. Csikesz P., Joó, Kocsis D.

Lüktető játék alakult ki az első félidőben, a Bodajk kezdeményezett, de a vendéglátók kontrái komoly veszélyt jelentettek a kapujukra.

A második játékrész elején a vendégek próbáltak dominálni, de az újvárosiak jól védekeztek, vagy amikor szükség volt rá, akkor a kapusuk védett remekül. Aztán a DUFK SE alakított ki néhány komoly helyzetet, de nem tudtak ők sem ezeket gólra váltani. Igazságos döntetlen született, és hosszú idő után ismét pontot tudott szerezni a hazai csapat.

Tudósított: Szellák Sándor

Mór–Enying 10–0 (5–0)

Mór, zárt kapuk mögött.

Vezette: Jónás Péter.

Mór: Nagy M. – Végvári (Tetzl, Molnár B.), Erni (Osgyán), Kosztolányi, Fodor Máté (Mészáros B.) – Ferencz, Klémán M., Szamarasz (Radács), Varga B. – Tar B., Pataki. Vezetőedző: Kiss Máté

Enying: Baranyai (Benedeczky) – Kovács L. (Papp G.), Keszler, Boda (Vimola), Vas – Varga Á., Csepregi, Paluska K. (Inzsöl), Király D. – Kajtár, Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Kosztolányi (31., 45., 83.), Erni (19., 61.), Klémán M. (44., 68.), Fodor Máté (22.), Ferencz (75.), Varga B. (81.)

Jók: az egész csapat, ill. senki

Szűk húsz percig állt stabil lábakon az Enyingi védelem, ezután sorra jöttek a móri helyzetek és gólok. A 19. percben Klémán Máté beadására érkezett jó ütemben Erni Edmond, 1-0. A 22. percben Tar Bálint készített le egy labdát Fodor Máténak, aki okosan lőtte ki az alsó sarkot, 2-0. A 31. percben Varga Balázst vágták fel büntetőt érően, az ítéletvégrehajtó Kosztolányi Bence kis szerencsével talált a kapuba, 3-0. A 44. percben Klémán Máté maradt bántóan üresen egy szöglet után, és egy életerős bombával vette be a kaput, 4-0. A 45. percben Kosztolányi talált közvetlen közelről a hálóba, 5-0.

A fordulás után sem vett vissza a Mór, a vendégek pedig láthatóan feladták a mérkőzést, azonban a zöld-fehérek így is két nagy ziccert kialakítottak, ezeket Nagy Márk bravúrral védte. A 61. percben Varga B. futott be egy elérhetetlennek hitt labdát, beadását követően Erni fejelt a kapuba, 6-0. A 68. percben egy szöglet variáció után Klémán M. kapáslövéssel hatalmas gólt ragasztott a felső sarokba, 7-0. A 75. percben Ferencz Bálint észlelt a leggyorsabban, majd a léc alá bombázott, 8-0. A 81. percben egy szép összjáték után Varga B. lőtte ki a hosszú alsó sarkot, 9-0. A 83. percben Tar Bálint lövését ütötte ki a kapus, de Kosztolányi a kipattanó labdát fejjel juttatta a hálóba, 10-0. Végig koncentrált játékkal, ilyen arányban is megérdemelt móri siker született.

Tudósított: Móri SE

Martonvásár–Lajoskomárom 1–2 (0–2)

Martonvásár, zárt kapuk mögött.

Vezette: Rózsa József.

Martonvásár: Stelczer – Szeidl (Lacza), Szél, Füzér, Lakakisz – Neuvert, Waller, Juhász B., Süle – Kovács P., Beraki (Balogh B.). Vezetőedző: Kovács Attila

Lajoskomárom: Lang – Sonkoly, Kicska (Szulimán), Kövecses, Berta (Kovács P.) – Fodor Márton, Gergye, Vései, Gógán (Labossa) – Czéhmeiszter, Vass. Megbízott edző: Szili Balázs

Gól: Lakakisz (60.), ill. Czéhmeiszter (10.), Gergye (21.)

Kiállítva: Czéhmeiszter (86.)

Jók: Süle, Waller, illetve Berta, Gergye

Mikor, ha nem most? Ki ellen, ha nem ellenük? Szóltak a Lajoskomárom elleni meccs előtt a kérdések. Elvégre a vendégek az utolsó előtti helyen állnak, hazai pályán az ilyen összecsapást hozni kell. Aztán a 20. percben felnéztek a hazaiak az eredményjelzőre és 0-2. Nem mondhatnánk, hogy nem voltak sérültek, eltiltottak a Martonvásár együttesében, de még így is nehezen magyarázható ami történt. A vendégek először jöttek át a félpályán, és máris náluk volt az előny. Berta László kapta a labdát, az ő próbálkozását még fogta Stelczer Ádám, de a második hullámban is lajosi játékos érkezett, és Czéhmeiszter Attila már a kapuba passzolt, 0-1. A hazaiak ezután körbe lődözték a kaput, a vendégek viszont kihasználták az eső miatt nedves füvet és Gergye Krisztián távolról laposan a rövid jobb alsóba lőtt, 0-2. A sokkból nehezen ébredt a Marton, a félidő végén Lakakisz Nikolaosz lőtt az oldalhálóba, az utolsó másodpercekben pedig végre eltalálták a hazaiak a kaput, de Lang Mátyás hárítani tudta Waller Arthur lövését. A fordulás után lassan melegedett be a Martonvásár, de kezdett állandó nyomás alatt játszani a Lajoskomárom. A 60. percben végre megtört a jég, a jobb szélen aktív Waller beadását a hosszú saroknál Lakakisz várta, és a léc alá vágta a labdát, 0-1. A hátralévő fél órában azonban nem sikerült újra áttuszkolni a labdát a gólvonal túloldalára, pedig az utolsó percekre Czéhmeiszter kiállítása miatt már létszámfölényben is támadhatott a Martonvásár, mindhiába. Ezzel pedig hivatalosan is a legrosszabb formában lévő csapattá vált a Marton. Mikor, ha most sem? Ki ellen, ha ellenük sem? Szólnak meccs után a kérdések.

Tudósított: Szupkai Gábor

Kisláng–Ercsi Kinizsi 3–2 (1–0)

Kisláng, zárt kapuk mögött.

Vezette: Závotka Csongor.

Kisláng: Ányos – Kovács T. (Tury-Nagy), Juhász M., Árki, Dudar K. – Dudar E., Juhász J., Komlós, Kassai J. – Balogh Z. (Kassai Cs.), Willerding Zs. Vezetőedző: Erdei István

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Tolnai, Mónus, Kun – Pintér O., Kondreska (Jakab), Németh G., Schrick – Holentoner, Klauz. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Willerding Zs. (10.), Kovács T. (51.), Juhász J. (76.), ill. Kun (52.), Holentoner (68.)

Jók: az egész csapat, ill. Kun

A 10. percben Balogh Z. beadását Willerding Zsolt fejelte a kapuba, 1-0. Az 51. percben Willerding Zs. átadását Kovács Tamás értékesítette, 2-0. Az 52. percben Kun Bálint cselezte ki a védőket, majd bevette a kaput, 2-1. A 68. percben Holentoner Edvin eresztett meg laposan egy lövést, a labda Ányos hóna alatt csúszott be a kapuba, 2-2. A 78. percben Juhász József Benjamin remekül helyezkedve használta ki a védők figyelmetlenségét, és győztes gólt szerzett, 3-2.

Tudósított: Juhász Fanni

Főnix FC–Sárbogárd 3–1 (2–0)

Székesfehérvár, zárt kapuk mögött.

Vezette: Czagány Zoltán.

Főnix FC: Barsch – Knausz, Sarok, Adorján (Mayer), Somogyi Sz. – Papp K. (Patkós K.), Kertész (Farkas Cs.), Rubos (Zoboki L.), Bolla Barnabás – Jófejű (Zoboki Á.), Bognár I. Vezetőedző: Pavlik József

Sárbogárd: Barabás – Kindl, Horváth A. (Tóth P.), Kókány, Mayer – Luczek (Gráczer Bálint), Rodenbücher T. (Magda), Gráczer G. (Horváth B.), Gyuricza (Demeter), Gráczer Bence, Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Papp K. (26.), Adorján (37.), Jófejű (50.), ill. Kindl (65.)

Kiállítva: Kókány (80.).

Jók: Sarok, Adorján, Papp K, ill. Kindl

Előbb Sarok Zsombor 4 méterről a jobboldali kapufát találta telibe, majd a 26. percben fölénye Kertész Attila passza után Papp Christopher elé került a labda, aki 5 méterről a bal felső sarokba bombázott, 1-0. A 37. percben Adorján Gergő lépett ki egy labdával és a kapus fölött elegánsan hálóba emelt, 2-0. A második félidőben egy teljesen más Sárbogárd jött ki ami megzavarta az addig jól futballozó hazai csapatot. Ennek ellenére Patkós Kevin gyömöszölt be egy labdát a 16-oson belülre, ami a kimozduló kapuson felpattant, és Jófejű Sándor 5 méterről védője mellett a kapuba fejelt, 3-0. A Bogárd rendre dolgozta ki helyzetet, és a 65. percben Kindl Zalán a kapuba helyezett.3-1.

Tudósított: Pavlik József

A góllövőlista állása:

1. Szalai Pál (Sárosd) 16 gól

2. Kosztolányi Bence (Mór), Kovács Sándor (Sárosd) 15-15 gól

3. Willerding Zsolt (Kisláng) 13 gól.