Felszívták magukat

Remek mérkőzésen szerzett két pontot a DAB az Erste Ligában, miután szétlövéssel 5-4-re legyőzte a Gyergyói HK csapatát.

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK 5-4 (0-1, 3-2, 1-1, 0-0, 1-0) – szétlövés után

Dunaújváros, zárt kapuk.

Vezette: Gangel, Haszonits, Schumacher-Kovács, Mizsák.

DAB: Bacashihua – Pozsár, Kovács Bronson (2), Szappanos 2, Dansereau 1 (2), St. Pierre 1 – Vuorijarvi, Gebei B., Azari (1), Turcotte 1, Mazurek 1 (1) – Dósa, Jakabfy S., Török, Németh P., Pihlqvist – Lencsé, Jakabfy Cs., Gebei G., Pinczés, Tamás. Vezetőedző: Leo Gudas.

Gyergyói HK: Cooke – Kozma, Troncinsky 1, Koskiranta 1 (1), Ouellette, Szigeti – Fejes, Podlipnik 1 (1), Csergő 1, Pance (1), Silló – Ferenc, Rasulov, Bíró G., Péter, Szabó K. Imre, Lázár, Barabás, Elekes, Sára. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Kapura lövések: 46-68

Az egyhetes szünet elég volt arra, hogy a brutális vereségek után felszívja magát a DAB? Ez a kérdés járhatott az újvárosi szurkolók fejében. Ráadásul közel az alapszakasz vége, és a meccs előtt sereghajtóként hat pontra volt a DAB a playoffot jelentő nyolcadik helytől.

Felszívta magát az Újváros! Bár az első harmad hajrájában gyakorlatilag emberelőnyben a vendégek találtak be, 0-1. De nem csüggedt a DAB, a második harmad elején Kovács Bronson emberelőnyben egyenlített, 1-1. Ettől aztán felpörgött a találkozó, Tero Koskiranta emberhátrányban talált be, majd Keegan Dansereau bombázott, 2-2. Agilisan támadott a DAB, de megint jött egy kontra, Csergő Hunor egymaga intézte a harmadik erdélyi gólt, de erre is jött a válasz, még a szünet előtt Szappanos Dávid egyenlített, 3-3. Végre szoros meccset és DAB-vezetést is láthattunk, Hugo Turcotte gyönyörű gólt szerzett fonákkal a harmadik játékrészben, 4-3! Egy végletekig kijátszott akció végén, nyolc perccel a harmadik játékrész vége előtt egyenlített a Gyergyó, 4-4. A hajrában Jason Bacashihua több óriási védéssel mentett pontot, utóbb kiderült, pontokat, ugyanis a lüktető túlórát követő szétlövés során is elévülhetetlen érdemeket szerzett az amerikai kapus. St. Pierre vitte be a döntő találatot, 5-4. A Dunaújváros négy pontra közelítette meg a nyolcadik helyen álló Titánok csapatát.