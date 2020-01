Felnőtt korba lépett a kupa

Január 10–11–12-én a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség rendezésében kerül sor a XVIII. Carissa Kupa „Közös Szenvedély” Nemzetközi Jótékonysági Kispályás Labdarúgó Tornára a Dunaújváros Sportcsarnokban.

Ha január eleje, akkor Carissa Kupa – ez jól ismert a helyi, illetve a térségi futballrajongók számára. Az országos, sőt nemzetközi szintű torna főtáblájára 32 csapat került be. Presztízsseregszemle lesz ez, így hiába az évkezdet, a még emlékekben erősen élő karácsonyi, újévi lakomák, azon szerencsés gárdák, amelyek helyet kaptak a kiírásban, bizonyára mindent meg fognak tenni, hogy bizonyítsák, hogy itt a helyük. Érdemes lesz kilátogatni a selejtezőkre, hiszen már a korábbi esztendőkben is remek megoldásokkal, hangulatos meccsekkel kápráztatták el a játékosok a szurkolókat.

Január 10-én, pénteken 16 órakor az A és B csoport mérkőzéseivel indul a megmérettetés. Nyitányként 2016 bajnoka, a Shell Dunaújváros játszik majd a Gaszisportvideo csapatával. Szombaton a C és D csoport csapatai kapcsolódnak be, 10 órakor a Kézdivásárhely a Kiskőrös LC-vel kezd, és 16 óráig tartanak a meccsek. Szintén szombaton lépnek pályára az E és az F csoport együttesei, ők a Dunaújváros Sportcsarnokban reggel 8-kor kezdenek. Az első párosítást a Ködi Generál és a Sárfehér SE vívja, majd 14 óra után a G és a H csoport együttesei találkoznak, a címvédő, és a Fehérvári Futballfesztiválon is győztes Mad Dogs és az Athletico 07 FC Budapest összecsapásával indítva. A csoportmérkőzéseket a Csantavér és a Szöglet FC fogja majd zárni.

A legjobb 16 csapat vasárnap 8 órától a Dunaújváros Sportcsarnokban folytatja a küzdelmeket, míg a legjobb nyolc gárda déltől kezdi a negyeddöntőket, az elődöntők pedig 14 órától következnek. A harmadik helyért 15.30-kor játszanak, a finálé 17 órakor kezdődik.

A programot egy gálamérkőzés is fogja színesíteni, 16 órától a döntő előtt a Dunaújváros Csillagai névre hallgató csapat és a Nemzeti Sport Válogatott méri össze erejét.

Az évről évre egyre népszerűbb viadal azonban a sport mellett a jótékonyságról is szól, így idén a Szent Pantaleon Kórház neurológiai osztályának nyújtanak segítséget a szervezők abban, hogy egy úgynevezett stroke őrzőt, egy megfigyelő szobát tudjanak kialakítani, s a viadalon befolyt pénzből speciális betegőrző monitorokat és vérnyomásmérőket vásároljanak.