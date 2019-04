Fellépett a Sárosd a dobogóra

A vaskos meglepetések mellett több papírforma eredménnyel is szolgált a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 24. játéknapja. A Tordas visszavágott a Gárdonynak az őszi hazai vereségért, az Ercsi simán legyőzte a Főnix FC-t – utóbbi ezzel lecsúszott a dobogóról, míg a Baracs hazai pályán bedarálta a Mezőfalvát.

Ercsi Kinizsi–Főnix FC 4-1 (2-0)

Ercsi, 150 néző. Vezette: Magyar János.

Ercsi Kinizsi: Schön – Tolnai, Hamar (Holentoner), Gróf (Hosszú K.), Pintér L. (Bognár B.) – Jerzsabek, Kondreska (Tóth K.), Rebők (Ivacs), Szalánczi – Kovács P., Kővári L. Vezetőedző: Lieber Károly.

Főnix FC: Barsch – Ambrus, Totsche, Eckl (Varga B.), Katona (Martin) – Schäffer, Király J., Hegedüs M. (Kertész), Kovács K. (Willerding Zs.) – Dencinger, Bognár I. (Marsó). Vezetőedző: Pavlik József.

Gól: Jerzsabek (16., 64.), Kővári L. (30.), Gróf (61.), ill. Király J. (87.)

Jók: az egész csapat, ill. Schäffer, Kovács K.

Jerzsabek Botond fejesével a Kinizsi szerzett vezetést a 16. percben, 1-0. A 30. percben Kővári László remek egyéni alakítást követően növelte az előnyt, 2-0. A 61. percben Jerzsabek harcolt ki büntetőt, amelyet Gróf András értékesített, 3-0. A 64. percben ismét Jerzsabek bólintott a hálóba, 4-0. A 87. percben Király János volt eredményes tizenegyesből, 4-1. Ezen a délutánon jobb volt az Ercsi csapata, és ilyen különbséggel is teljesen megérdemelten nyert.

Tudósított: Flórián Gábor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Tordas 1-2 (1-1)

Agárd, 100 néző. Vezette: Wittner József.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Nyári – Orbán M. (Fodor G.), Rodenbücher, Kónya, Király B. – Balogh Á., Pump (Bárándi), Varga B., Radács – Balogh Botond, Balassa.

Vezetőedző: Balogh Zsolt.

Tordas: Cseresnyés – Csányi, Kerényi, Hermann, Kőszegi – Kanyó, Fridrich, Kuti (Teszár), Szabó B. – Kiss S. (Farkas Zs.), Pongrácz. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Gól: Balassa (23.), ill. Kanyó (7.), Fridrich (58.)

Jók: senki, ill. Csányi, Kanyó, Fridrich

Lajoskomárom–Sárosd Kronos Sport 0-4 (0-1)

Lajoskomárom, 300 néző. Vezette: Rózsa Ádám.

Lajoskomárom: Kajári – Hanák, Hushegyi, Kövecses, Vida T. – Fodor M., Posta (Orbán), Vései, Falvai (Marcsó) – Czéhmeiszter, Paluska. Játékos-edző: Vései Martin.

Sárosd Kronos Sport: Rigó Á. – Susa, Arany, Somogyi Sz., Balogh Bálint (Kargl), Killer M. (Dvéri Zs.), Kosaras, Dobsa, Szekeres Marcell – Kovács S., Szabó N. Vezetőedző: Dvéri Zsolt.

Gól: Killer M. (50., 73.), Balogh Bálint (1.), Kargl (75.)

Jók: senki, ill. Susa, Arany, Szabó N.

Az 1. percben egy gyors jobboldali akcióból középre adott labdát Balogh Bálint 6 méterről helyezett a kapuba, 0-1. A 25. percben Hanák Attila közeli fejesét védte bravúrral Rigó Ádám, majd egy perc múlva Killer Máté büntetőből a felső lécet találta telibe. A második félidőben fokozatosan növelte előnyét a Sárosd, az 50. és a 73. percben Killer M., majd a 75. percben Kargl Balázs volt eredményes, 0-4. A találkozó krónikájához tartozik, hogy Killer M. a második félidőben elhibázott egy újabb 11-est. A tavaszi szezon leggyengébb teljesítményét nyújtotta a Lajoskomárom, a minden csapatrészben jobban teljesítő Sárosd nagyobb arányban is nyerhetett volna.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Martonvásár–Bicske 0-6 (0-3)

Martonvásár, 150 néző. Vezette: Szücs László.

Martonvásár: Nagy L. – Vörös, Juhász B. (Gutyina), Szilágyi, Hernádi – Neuvert, Patkós, Kővári F., Saidi – Cservenka, Süle. Vezetőedző: Patkós Csaba.

Bicske: Zelizi – Sötét (Szekeres), Lak, Veres (Bélik), Madarász – Peinlich (Valentics), Molnár V., Rigó G., Varga Z. (Takács M.) – Móri, Tornyai T. (Farkas M.). Vezetőedző: Vukmir Dragan.

Gól: Varga Z. (5., 6., 20.), Móri (56., 58.), Sötét (70.)

Jók: senki, ill. Varga Z., Móri

A Bicske villámrajtot vett: az 5. percben a még be sem melegedett hazai védők között simán adogattak a vendégek a 16-oson belül, amit végül Varga Zoltán góllal fejezett be, 0-1. Mindössze egy perccel később a hazaiak kapusa, Nagy László pontatlan labdáját Varga Z. 35 méterről küldte a hálóba a zajos vendégszurkolók legnagyobb örömére, 0-2. Varga Z. a 20. percben már mesterhármasnál járt, amikor egy bal oldali beadás után ballal a bal alsóba továbbított, 0-3. Az 56. percben Móri Tamás a kapust is kicselezve volt eredményes, majd két perccel később ugyanő kapásból a jobb felsőbe bombázott, 0-5. A 70. percben Sötét Dávid érkezett jól a hosszú saroknál, 0-6. A 82. percben Móri Tamás került közel a triplázáshoz egy jogosan megítélt büntetővel, de Nagy L. kiütötte a jobb felsőbe tartó löketet.

Tudósított: Szupkai Gábor

Mór–Kisláng-Telmex 5-0 (2-0)

Mór, 150 néző. Vezette: Winklár Péter.

Mór: Kiss M. – Szabó B., Handl (Molnár M.), Adorján, Kaszás – Mayer (Erni), Ferencz, Tar, Petruska (Klein) – Osgyán, Cseh. Vezetőedző: Petres Tamás.

Kisláng-Telmex: Ányos – Juhász M., Gergely, Árki, Kassai J. – Dudar E., Simon I. (Vigházi), Varga P., Komlós – Willerding B. (Kassai Cs.), Balogh Z. Vezetőedző: Rehák Viktor.

Gól: Mayer (22.), Petruska (28.), Handl (71.), Kaszás (81.), Molnár M. (90.)

Jók: Kaszás, Mayer, Petruska, ill. senki

Ikarus-Maroshegy–Enying 2-0 (0-0)

Székesfehérvár, 110 néző. Vezette: Stumpf Tamás.

Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Tóth B., Varga F. (Szontagh), Békefi (Skultéti L.), Kovács L. (Boros M.) – Andróczi, Vadászi (Bíró), Vic­tor (Vajda), Farkas G. – Hart, Farkas D. Edzők: Gelencsér Tibor, Pongrácz Gábor.

Enying: Dobai – Kovács L., Dani (Varga Á.), Kalló, Szili B. – Megyeri, Halász, Kajtár, Molnár F. (Szőke) – Nagy D. (Csizmadia), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc.

Gól: Victor (61.), Farkas G. (86.)

Jók: Tóth B., Békefi, Hart, ill. Dobai

Az 5. percben a hazaiak veszélyeztettek először, Békefi Bálint 20 méterről eleresztett lövése csattant az alsó kapufán. A 23. percben Vadászi Bence tört be a 16-oson belülre, ajtó-ablak helyzetben viszont a kapusba lőtte a labdát. A 61. percben Tóth Balázst buktatták a 16-oson belül, a jogosan megítélt büntetőt Victor Michel magabiztosan lőtte a jobb felső sarokba, 1-0. A 70. percben egy cselsorozatot követően találták el a felső lécet a vendégek. A 86. percben egy remek hazai támadásból Farkas Gábor egy keresztlabdát bombázott a hosszúba, 2-0.

Tudósított: Szarka Martin

Mezőfalva–Baracs 0-3 (0-1)

Mezőfalva, 150 néző. Vezette: Kerkuska Miklós.

Mezőfalva: Tóth N. – Balázs (Kovács R.), Szabó E., Nagy M., Kovács K. – Sági J., Boldizsár (Szabó Cs.), Facskó, Godslove – Bozoki D., Paget. Vezetőedző: Masinka László.

Baracs: Pék – Rezes (Badi K.), Bartók S. (Sebestyén), Németh T., Szili Sz. (Nagy D.) – Éliás (Badi B.), Mazán (Prókai), Ásványi, Topp – Parádi, Varga T. Vezetőedző: Idei Szabolcs.

Gól: Paget (44., öngól), Mazán (75.), Nagy D. (88.)

Jók: senki, ill. Pék, Mazán, Nagy D.

A harcosabb, fejben frissebb csapat győzött a szomszéd települések rangadóján. Az első félidőben mind a két oldalon adódott helyzet, de a lehetőségek sorra kimaradtak. A 44. percben egy szerencsétlen hazai mentést követően jutott előnyhöz Baracs: Paget Olivér Tóth Norbert felett a saját kapujába fejelte a labdát, 0-1. A szünet után sokáig folytatódott a két csapat birkózása. A 75. percben három baracsi csatár iramodott meg, ami után Tóth kapus ismét vert helyzetben találta magát, a vendégek közül Mazán Balázs növelte a baracsi gólok számát, 0-2. A mezőfalviak hiába küzdöttek teljes erőbedobással, még a százszázalékos helyzeteiket sem tudták belőni. A Baracs a 88. percben Nagy Dániel révén újabb találatot szerzett, 0-3.

Tudósított: Horváth László

Szabadnapos: Sárbogárd

Góllövőlista állása:

1. Móri Tamás (Bicske) 25 gól

2. Killer Máté Viktor (Sárosd Kronos Sport) 22 gól

3. Király János (Főnix FC) 20 gól.