Felkészülve várják a játékvezetők az idényt

A jövő héten véget ér a felkészülési idény a megyei labdarúgó-bajnokságokban szereplő csapatok, és velük együtt a játékvezetők számára is. Arany Tamással, a szövetség Játékvezetői Bizottságának elnökével beszélgettünk, aki naprakész információkat osztott meg lapunkkal.

Jelenleg hányan fújják a sípot a megyében, akadnak még létszámgondjaik?

– 105 aktív játékvezetőt számlál a megyei keret, bár egészen pontos adatokkal a vasárnapi tesztnapunk után tudok szolgálni. Minden szezonkezdet előtt tartunk egy felkészítő napot előbb a Bregyó-közi Sportcentrumban, ahol a fizikai feladatokat kell a játékvezetőknek megoldani, majd a Civil Központban folytatódik a program szakmai előadásokkal, és az elméleti teszt kitöltésével. A szakmai továbbképzést Pintér Csaba nemzetközi játékvezető tartja, Schneider Béla az MLSZ Fejér Megyei igazgatója a versenyszabályzatról ad tájékoztatást. Viszont jó hír, hogy huszonketten fognak február 23-án vizsgázni, és a frissen végzettek rögtön be is kapcsolódhatnak majd a munkába.

Akik nem felelnek meg a teszteken, pótvizsgázhatnak? Egyáltalán mennyire lesznek nehezek a feladatok?

– Van lehetőség a javításra, de mindaddig egy osztállyal lejjebb kapnak feladatot. Különben inkább a fizikai teszt alkalmával szokott előfordulni probléma, de nem gyakran. Nagyon nem tudunk szankciókkal élni azzal, hogy nem küldjük őket, mert szükség van minden játékvezetőre. A fizikai teszteknél megvannak a szintek, hogy melyik osztályban mennyit kell futni. Ezeket általában lehet teljesíteni, de nem árt készülni a tél folyamán. Az elméleti kérdések sem lehetnek számukra nehezek, mert év közben többször tartunk továbbképzéseket.

Az újonnan végzett sporttársak rögtön a mély vízbe kerülnek, és ezzel megszűnhet az a leterheltség, hogy egy-egy bíró egy hétvégén akár három mérkőzést is vezet?

– Azért ez nem ilyen egyszerű, mert végig kell járni a ranglétrát, először utánpótlás meccseken kapnak feladatot, fokozatosan építjük fel őket.

Milyen korátlagú a megye játékvezetői kara?

– Minden osztályban más. Többségében fiatal játékvezetőink vannak, az elmúlt néhány évben frissült a keret, de van egy rutinos, idősebb, több mint húsz éve a pályán levő negyven-ötven év közötti generáció. Ugyanúgy meg vagyunk lőve, mint országosan, mert ott többen abba kellett, hogy hagyják a betöltött 45 éves korhatár miatt. Elképzelhető, hogy kapunk engedélyt hosszabbításra a megyében (50 év a felső korhatár az I. osztályban – a szerk.), ha valaki minden tekintetben alkalmas a folytatásra. Örülünk a fiataloknak, de szeretnénk, ha meg is ragadnának a szakmában.

Mennyire vannak felkészítve a futballbírók a pályán kívüli, és pályán belüli konfliktushelyzetekre?

– Ősszel Jenőben történt egy kellemetlen eset, sajnálatos, hogy annyira súlyos atrocitás érte Varga Györgyöt, hogy be is fejezte a pályafutását. Büntetőügy és örökös eltiltás lett belőle, jó lenne, ha a játékos és vezetőedző nem a játékvezetőn vezetné le a feszültséget. Igyekszünk felkészíteni a bírókat, de nincs két egyforma eset. Játékvezetői hiba mindig is volt, van, és lesz, de arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb ilyen incidens forduljon elő a jövőben.