Felkészülnek a Budafok ellen

Minden a megfelelő kerékvágásban zajlik az Aqvital FC Csákvár háza táján – Visinka Ede legénysége hazaérkezett spanyolországi edzőtáborozásából, s hazai környezetben készülnek az NB II nyitányára a Budafok ellen.

– A kedvezőtlen időjárás ellenére is fantasztikus körülmények között, remek pályákon készülhettünk. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek fiataljaink. Nem is focitudásban, hanem sokkal inkább gyorsaságban, agresszivitásban maradtunk el ellenfeleinkkel szemben – foglalta össze véleményét Visinka Ede.

Egyébiránt nem a legjobban alakult a csákváriaknak a külhoni tréning – nyeretlen maradt mind a három meccsén a sárga-kék alakulat (vereség a VSG Altglienicke és a Krasznodar B ellen, illetve döntetlen a japán Shonan Bellmare-ral szemben).

– Büszkék vagyunk rá, hogy Deutsch Laci és Nándori Botond nemcsak hogy felkeltette a Puskás Akadémia figyelmét, de az NB I-es keret teljes jogú tagjaként készült az elmúlt hetekben a felcsúti alakulattal. Fejlődésükre ez biztosan hatással lesz, amit akár a másodosztályban is bármikor tudnak kamatoztatni. Rajtuk kívül Csató Martin távozott, őt kivásárolta szerződéséből a Vasas. A távozók helyére egyedül az Ajkáról szerződtetett Szabó Norman érkezett, azaz kettővel csökkent a keret létszáma.

A korábban betegséggel bajlódó Mim Geri meggyógyult, s már pályára is lépett.

– Pontért, pontokért utazunk az immár nem is titkoltan feljutásra pályázó, második helyen tanyázó piros-feketékhez – zárta Visinka Ede.