Félkész csapat rajtra kész

Hektikus nyár után pénteken 18.30-kor hazai pályán a Motherson-Mosonmagyaróvár együttese ellen veszi kezdetét a 2019/20-as NB I-es bajnoki évad az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata számára.

– Szerintem nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, sok edzéssel, hasznos edzőmecscsekkel, csapatépítő programokkal – nyilatkozta Mistina Kitty, az Alba Fehérvár KC kapusa a pénteki bajnoki rajtot megelőzően. – Nyilván újra össze kellett rakni a csapatot, hiszen több új játékos is érkezett, illetve örömteli dolgok is történtek: két társunk is babát vár (Májer Krisztina és Temes Bernadett – a szerk.). Úgy gondolom, megújult erővel vághatunk neki az új szezonnak. A héten még pontosítottunk, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hol a helye, mi a dolga – ez is csak még jobban összekovácsolt minket.

Az előző bajnokságban 7. helyen végzett alakulatból a világ egykori legjobb női kézilabdázójának választott Alexandra do Nascimento Érdre, míg az orosz Jana Zsilinszkajtye, Olga Gorsenyina páros hazájába távozott. Érkezett viszont Afentaler Sára, Gerháth Kincső, Varga Emőke (ETO), Armelle Attingré (Nantes), Sabrina Zazai (Tolulon), Walfisch Mercédesz (Békéscsaba), Töpfner Alexandra (Kispest) és Szombathelyről Moutsogianni Theodóra. Afentaler és Varga azonban már az alapozás előtt kidőlt – mindketten keresztszalag-szakadást szenvedtek, így az újak közül Walfisch Mercédeszre fontos szerep hárul.

– Az elején egy kicsit megilletődött voltam, de most már egyre jobban belejövök a feladatomba védekezésben és támadásban egyaránt – mondta az átlövőként számításba vett Walfisch. – Mindent megteszek a pályán azért, hogy megfeleljek az elvárásoknak. – Bármennyire is sok nehézségünk volt az utóbbi időkben – gondolok itt a sérülésekre, a két kismamára –, akik itt vannak, azok teljes erőbedobással dolgoztak az első bajnokira – közölte Deli Rita vezetőedző.

– Azt nem mondhatom, hogy teljesen kész a gárda, de azt megígérhetem, felkészültünk a Mosonmagyaróvárból, és mindent megteszünk majd a győzelemért.

Egy érdekes adalék: a Verseci útiak keretének átlagéletkora mindössze 22 év – ez az utóbbi idők egyik legfiatalabb Albája. Kérdés, mire lesz képes ez az ifjú brigád idén.