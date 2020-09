Felfrissült legénységgel vág neki az ősznek a Fehérvár Lionz

Tucatnál is többen tették próbára magukat a First Fielden megtartott próbaedzéseken.

Amint arról nemrégiben portálunkon is beszámoltunk, fiúknak és lányoknak egyaránt lehetőséget biztosított a fehérvári gárda, hogy próbaedzések keretein belül megismerkedjenek az ultimate frizbivel, megmérettessék képességeiket ebben a sok futást igénylő sportban. Ennek fényében a jelentkezőknek egy állóképességi teszten is meg kellett felelniük.

Misi Anett, az egyesület vezetője elmondta, a két edzésen összesen 15-en próbálták ki magukat, 10 fiú és 5 lány, akik többsége sikeresen teljesítette is a kihívást. Előttük már nyitva áll a kapu, hogy a Lionz teljes körű tagjaivá váljanak. Rájuk a közeljövőben kezdő tréningek várnak, mely során a már rutinos játékosok és edzők megtanítják nekik az ultimate frizbi alapjait, hogy akár már tavasszal pályára léphessenek egy-egy verseny keretei között. Az úgynevezett tryout edzésekkel ugyanis épp az volt a csapat célja, olyan fiatalokat találjanak, akiknek a fizikai adottságaik megfelelők, és kisebb-nagyobb csapatsportos múlttal a pályán való mozgásra is hamar ráéreznek.

Megtudtuk, hogy mivel a női és a férfi újoncok fejlődése más tempóban zajlik, így külön női és férfi edzést is terveznek tartani, ahol a lányok a másfél éve tartott női toborzó keretében csatlakozott hölgyekkel (akkor több mint 10 új játékos érkezett) való munkába csatlakozhatnak be.

Október végéig még biztosan szabadtéren, a First Fielden gyakorol a csapat, novembertől pedig bíznak benne, hogy lehetőségük lesz a munkát beltéren is folytatni.

Nemzetközi versenyeken a koronavírus-járvány miatt nem igazán tudtak részt venni, nyár eleje óta csak kisebb hazai megmérettetésekre jutott el a csapat. Misi Anett bízik benne, hogy ezek a lehetőségek legalább tavaszig megmaradnak, utána pedig nemzetközi porondon is újra megmérethetik magukat. Amennyiben pedig a Covid-helyzet engedi, ők maguk is terveznek hazai bajnokságot szervezni a közeljövőben. Erről jelenleg is folynak a tárgyalások a csapatokkal.