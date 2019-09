Felemás korláton is jó

A Dunaferr tornásza, Kovács Zsófia arnyérmet szerzett a MATSZ-Prolan Egyéni Országos Bajnokságon.

Felemás korláton mutatott be olyan gyakorlatot a 19 éves dunaújvárosi tornászlány, aminél szebbet nem láthattak a pontozók a megmérettetésen.

– Pénteken ötödikként kerültem be a felemás korlát fináléjába, emiatt mindenképpen egy pontos, jó gyakorlatot akartam bemutatni. Ennél egyébként tudnék erősebbet is, de a közelgő világbajnokság miatt úgy gondoltuk az edzőmmel, hogy a minél pontosabb kivitelre megyünk rá – fogalmazott a verseny végén az egyik legjobb magyar tornász, Kovács Zsófia.

Vezető képünk archív felvétel!