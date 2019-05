Felemás idényen van túl az Aqvital FC Csákvár

A labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. kilencedik helyén zárta a 2018/2019-es szezont az Aqvital FC Csákvár.

A megyei labdarúgás ismerői valósággal csodájára jártak a Csákvár őszi teljesítményének, hiszen az elmúlt években hagyományosan kiesés elől menekülő gárda közvetlenül az élmezőny mögött, a hatodik helyen vonult téli pihenőjére 19 fordulót követően. A folytatásban több tényező is nehezítette Szijjártó István vezetőedző dolgát, ám a rutinos szakember mindezek ellenére stabil középcsapatot kovácsolt az időközben igencsak szétzilált csákvári együttesből.

Hogyan összegezné az elmúlt 38 mérkőzés tapasztalatait?

– Vegyesek az érzésem, hiszen egy teljesen ellentétes őszt-tavaszt játszottunk. Ősszel remekül szerepeltünk a bajnokságban (15 ponttal szereztek többet a tavalyi szezonhoz képest – a szerk.), őszintén szólva kicsit meg is lepődtem, hogy milyen jól álltunk a helyezésünket tekintve. Mindez tavaszra igencsak megváltozott, akárcsak a keretünk, miután a teljes csatársorunkat lefejezték. Igyekeztünk pótolni a távozó játékosokat, gondolok itt Nagy Zsoltra, Tamás Nándorra, akik visszatértek a Puskás Akadémiához, illetve Bobál Gergelyre, aki Zalaegerszegre távozott. Hellyel-közzel azt lehet mondani, sikerült a pótlásuk, de nyilvánvalóan egy teljesen új csapatot kellett építeni.

Mi okozhatta még a gyengébb folytatást?

– A tavaszi idény első öt fordulójában sérülés miatt nem számíthattam Csilus Ádám és Farkas Aurél játékára, ami nem egy találkozón döntőnek is bizonyult, ki tudja, hogy alakultak volna a dolgok, ha ők is játszhatnak. A téli felkészülést sikeresnek mondhatom, sikerült jól összerázni a gárdát, azonban később jöttek hullámvölgyek, formahanyatlások, aminek következtében visszazuhantunk. Az elsődleges célunkat – hogy stabilizáljuk a helyünket, biztosítsuk a bennmaradást – azonban így is elértük, ráadásul tettük mindezt jóval a bajnokság vége előtt. Ezt követően több játékosom is kiengedett, amit meg is említettem a fiúknak, hogy ez nem úgy működik, hogy a bennmaradás tudatában már nem kell ugyanúgy felpörögni minden mérkőzésre.

Mely mérkőzésre, mérkőzésekre a legbüszkébb?

– Meglehetősen jól szerepeltünk az erős csapatok ellen, az első három helyezett együttes összesen egyszer tudott legyőzni bennünket. Mindenféleképpen a bajnok Zalaegerszeg elleni 2-1-es hazai győzelem marad a legemlékezetesebb, de a szintén feljutó Kaposvár és a negyedik helyen záró Vasas elleni 3-3 is szép emlék lesz erről az idei szezonról, csakúgy, mint a Gyirmót elleni idegenbeli 1-1.

A statisztikákra pillantva az is látható, hogy idegenben jobban ment a csapatnak. Mi lehetett az oka ennek?

– Nem bunkerfocit, hanem nyílt játékot játszunk minden mérkőzésen, ami miatt idén inkább hazai pályán voltunk sebezhetőbbek. Eddigi csapataimnál otthon szerepeltünk jól, idegenben meg gyűjtöttünk pontokat, idén ez megfordult.

Mi várható a jövő csapatát illetően?

– Bízom a jó folytatásban, érkezhetnek újabb játékosok a Puskás Akadémiától is, de a kölcsönjátékosok sorsa még nem dőlt el, és lesznek olyanok is, akiktől én válok meg, úgyhogy sok a kérdőjel még egyelőre. Bőven van tennivaló, a héten pedig már állunk is neki a következő szezonra való felkészülésnek. Tárgyaltam már játékosokkal, váltakozó sikerrel, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy erős csapat szerepeljen Csákváron.