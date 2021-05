Felemás hétvége

A fehérvári Kovács Bálint a cseh New2Project csapatával a közelmúltban Navarrában versenyzett a Spanyol Superbike mezőnyében. A hétvége azonban nem úgy alakult, ahogy eltervezte, de végül a forduló után is maradt kategóriájában az összetett pontverseny élén.

A Spanyol Superbike bajnokságot jól kezdte a H-Moto Team által menedzelt Kovács Bálint, hiszen az első fordulóban Jerezben kategóriájának legjobbja volt, így bizakodva várhatta az újabb megmérettetést, főleg úgy, hogy a verseny helyszínén, Navarrában néhány héttel ezelőtt tesztelt csapatával. Azon a gyakorláson nagyon jó időt tudott futni a New2Project motorosa, ám ettől a szabadedzéseken valamennyivel elmaradt.

– Érdekes tapasztalat volt. A teszthez képest nem tudtunk gyorsulni az edzéseken, és mire kiderült, ez miért nem, addigra már egyre rosszabbul voltam – utalt Kovács a végül az egész hétvégéjét befolyásoló egészségügyi problémájára, majd folytatta. – Ez mindenképpen egy olyan dolog, amire a későbbiekben koncentrálnunk kell. Ha nem tudjuk hozni ugyanazt a tempót, mint amit előtte a teszteken, akkor minél gyorsabban rá kell jönnünk ennek az okára.

Péntek délután a versenyhétvége a lehető legrosszabbul kezdett alakulni a 19 éves motorversenyző számára.

– A szabadedzések alatt egyre rosszabbul lettem, valószínűleg gyomorfertőzést kaphattam valamitől. Szombat reggelre sem lettem jobban, így a napot a pálya orvosi központjában kezdtem, ahol gyomorproblémáim miatt infúziót is kaptam. Amint elhagyhattam a kórházat, már ugrottam is fel a motorra. Pont annyira éreztem magam jól, hogy egykét kört tudtam teljesíteni az időmérőn, de utána az eső is eleredt, úgyhogy a szerencse egyáltalán nem állt mellém. Az összetettben a tizenharmadik, a kategóriámban a hatodik rajthelyet sikerült megszereznem.

A szombati futam előtt válaszút elé érkezett a fiatal versenyző csapatával, hiszen az egészségügyi állapota messze volt az ideálistól.

– Azt a döntést hoztuk, hogy szombaton nem indulok a vasárnapi verseny érdekében. Ha még képes is lettem volna teljesíteni pár kört, de közben rosszabbul leszek, akkor az a másnapi futamot is veszélyeztette volna.

Ugyan még gyengélkedett Kovács, de állapota megengedte, hogy rajthoz álljon vasárnap. Végül kategóriájában, az open 1000-sek között a harmadik helyen végzett.

– A hétvége előtt biztos nem lettem volna elégedett ezzel a harmadik hellyel, hiszen azért mentünk oda, hogy győzzünk és a mezőny elejével harcoljunk. Az ismert körülmények miatt azonban én már annak is örültem, hogy vasárnap oda tudtam állni a rajtrácsra és teljesíthettem a futamot. Pár pontot megmentve még mindig vezetem a kategóriám összetett pontversenyét. Nagyon sajnálom az egész hétvégét, hiszen több is lehetett volna benne, így nem is vagyok elégedett. Hosszú még a szezon, lesz bőven javítási lehetőségem.

A következő fordulóra egy hónapot kell várni, június 19–20-án a mezőny Motorland Aragónba látogat majd el. A tervek szerint az eddigi menetrendnek megfelelően a versenyhétvége előtt Kovács tesztel majd csapatával a spanyolországi aszfaltcsíkon.