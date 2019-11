Felejthetetlen élmény

Ugyan 2-1-re kikapott a magyar labdarúgó-válogatott Uruguaytól az új Puskás Aréna avatóján, a pályára lépett játékosok nem bosszankodnak.

– Végtelenül büszke és hálás vagyok, hogy pályára léphettem a Puskás Aréna avatóján Uruguay ellen – fogalmazott a MOL Fehérvár FC labdarúgója, aki nem sokkal a szünet után jutott szóhoz. – Felemelő érzés volt ennyi szurkoló előtt futballozni, számomra ez egy örök élmény marad még akkor is, ha ez csupán egy barátságos találkozó volt. Mindenkit feldobott az a csodálatos hangulat, amit a 67 ezer ember varázsolt a stadionba. Amiatt csalódottak vagyunk, hogy legalább egy döntetlent nem sikerült elérnünk, persze tisztában vagyunk azzal, hogy Uruguay magasabb polcon helyezkedik el a futball vitrinjében, mint mi. Becsülettel tettük a dolgunkat, de azt azért el kell ismerni, hogy mindkét uruguayi gólt klasszis teljesítmény előzte meg. Az első félidőben talán túlságosan is tiszteltük ellenfelünket és nem voltunk kellően agresszívak, a második félidő már rendben volt, a párharcokban sem féltettük magunkat, sajnos Kalmár Zsolt meg is sérült és bár engem is kellett ápolni a pályán, szerencsére nem történt komolyabb baj. Mindannyian nagyon várjuk a keddi sorsdöntő meccset Wales ellen, mindent megteszünk azért, hogy kiharcoljuk az Eb-re való kijutást már a jövő héten. Fantasztikus élmény lenne ebben a káprázatos Arénában jövő nyáron Eb-meccseken pályára lépni.

Ha kedden, 20.45-kor nyer a magyar válogatott Cardiffban, kijut az Eb-re, ha nem, akkor is marad esélye a kvalifikációra, pótselejtezőt játszhat. Marco Rossi alakulatában a fehérvári nevelésű, most a Puskás Akadémia FC-t erősítő Nagy Zsolt is harcolhat az Európa-bajnoki részvételért.

– Felejthetetlen érzés volt beállni, nagyon örültem, hogy bemutatkozhattam a válogatottban. Ez volt életem eddigi legboldogabb pillanata, ennél már csak az lesz felemelőbb, mikor áprilisban megszületik a kislányunk – mosolygott a védő. – Figyelnem kellett a taktikai elemekre, s önmagamat kellett adnom. Azt is kérte a mester, hogy legyek agresszív, s szerintem nem vallottam szégyent. Jó volt a hangulat a stadionban, így is, hogy kikaptunk. A mérkőzésen viselt mezemet a Puskás Akadémiának ajánlom.