Felborult a program

A női kézilabda K&H Liga NB I 16. fordulójában a kiírás szerint Vácott lépett volna pályára az Alba Fehérvár KC, ellenben ezt alaposan átírta a koronavírus-járvány, ugyanis mindkét oldalon újabb játékosok koronavírustesztje lett pozitív.

Október 26-án közölte a klub, hogy az Alba Fehérvár KC egyik játékosánál fertőzést mutatott ki a PCR-teszt, ezért karanténba kerültek a felnőtt csapat, valamint az edzői stáb érintett tagjai, és általános tesztelés is vár rájuk. Mindez azt jelentette, hogy elmaradtak az Alba soron következő mérkőzései. Majd közel egy hete ismét munkába állhattak a lányok, akik már nagyon várták, hogy tétmeccsen szerepelhessenek, hiszen legutóbb a Boglári Aka­démia-SZISE otthonában játszottak szeptember 24-én. Már csak azért is fontos lenne számukra, mivel a tabellán elfoglalt helyezésük nem valami fényes, az utolsó előttiek, egy győzelem mellett öt vereséggel a tarsolyukban.

Mindenesetre Józsa Krisztián vezetőedző nem repesett a boldogságtól, amikor érdeklődtünk nála.

– A játékosok nagyon különböző, változó állapotban tértek vissza, volt, akit jobban megviselt a karantén, de akadt olyan, aki egy kicsivel többet tudott mozogni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy pályára tudtunk volna lépni, de az élet újabb kihívások elé állít bennünket, és ismét karanténba kellett vonulnunk.

Felvetődött a kérdés, egyáltalán hogyan lehet így érdemi munkát végezni, illetve tervezni.

– Tervezni abszolút nem lehet… Az e heti edzéstervet is nagyjából tízszer írtam újra, most megtörtént a következő. Napról napra dolgozunk és próbálunk kalkulálni, most már egyre több csoportban kell mindezt megtennünk, mert a játékosok többféle állapotban vannak. Ezáltal a terhelést inkább egyénre szabjuk. Szerencsére azok, akiket érintett a vírus, viszonylag enyhén viselték, a tüneteik nem voltak erősek, ám a tíznapos otthonlét, semmittevés az állóképességen komoly nyomokat hagyott.

Egyáltalán nincs irigylésre méltó helyzetben a szakember, mivel a fél csapat újra pozitív tesztet produkált hétfőn, így aztán újra következhet a tíznapos karantén. Miután ez letelik, nyolc napja lenne a gárdának ismét, hogy pályára léphessen, ez idő alatt pedig lepereg a bajnokság… Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag idén december 30-án játszhatnának megint – a sorsolás szerint Kisvárdán.

Ráadásul az Alba Fehérvár KC érdekelt a nemzetközi porondon is, a Storhamar Handball Elite csapata lenne az ellenfelük a november 14–15-i és 21–22-i hétvégéken, azonban még nem tudni semmilyen információt a norvég járványügyi helyzetről sem.

– Abban bízunk, hogy le lehet játszani a szezont. Akin a fertőzés átmegy, annál talán nem tér vissza, igaz, hallottunk olyat is, hogy újra elkapta valaki, de reménykedünk, hogy minél előbb lezajlik, és végre tudunk érdemi munkát végezni! – hangsúlyozta Józsa Krisztián.