Felállt kétgólos hátrányból, a hosszabbításban kikapott a Volán

Hosszabbításos vereséggel búcsúztatta az óévet a Hydro Fehérvár AV19 az osztrák jégkorong-bajnokság 32. fordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Alaposan bekezdtek a felek, a nagy iram fél perc után egy vendég kettő az egy elleni szituációt hozott, míg a túloldalon Tim Campbell bombázott kapura, Sárpátki Tamás pedig annak rendje és módja szerint kapart is a kipattanóért, ám a védők biztosították kapusuk előtt a helyzetet. Nem unatkozhatott az ismét szép számú fehérvári publikum, lelkesen tüzeltek a csapatok, ezzel is az ellenfél kapuja előtt tartva a játékszert. Öt percet követően a keretbe visszatérő Mihály Ákos tört kapura, majd Stipsicz Bence kék vonalról eleresztett lövése okozott bonyodalmat a linzi kapu előtt. A meginduló Andrew Sarauert szabálytalanul tudták csak megállítani, így következhetett az első hazai emberelőny. Gyorsan sikerült járatni a korongot az előny során, Campbell pedig szemfülesen észrevette, hogy Timmins egyedül maradt botját vesztő védője mellett, a fehérvári támadó pedig nem is hibázott, szépen a kapu bal oldalába lőtt, 1-0. A hangulatot fél perccel később Rick Schofield hűtötte le, aki egy kapu mögötti passzt lőhetett üresen Ouzas hálójába, 1-1.

Meghozta a vendégek játékkedvét a gól, letáboroztak a fehérvári kék vonalon belül, hazai oldalról leginkább Ouzasnak akadt dolga a második tíz percben. Az utolsó három percbe lépve Erdély akadt össze ellenfelével, gáncsolásért pedig két percre ki is kellett ülnie. 12 másodperc volt már csak a hátrányból, mikor egy kapu előtti kavarodás után a magyar származású ­Samuel Fejes kotorta be az Ouzas hasa alatt átcsúszó korongot, 1-2. Nem találta a fogást ellenfelén a Volán, és még az utolsó másodpercekben is a hazai hálóőrre volt szükség, hogy ne nőjön kettőre a vendégfór.

Villámgyors vendéglövésekkel indult a középső etap, majd a háló is megrezdült, viszont csak az oldalát találták el. A túloldalon Sárpátki Tamás mozgatta meg hosszú kihagyás után David Kickertet, de a rutinos hálóőr nem jött zavarba. Anze Kuralt a 24. percben nem tudta tartani a lépést egy meginduló linzivel szemben, a vendégek pedig második emberelőnyüket is gólra váltották: Fejes centerezett a kapu mögül, Justin Florek pedig estében lőtt a jobb felsőbe, 1-3. ­Brian Lebler Szabó Bence elleni szabálytalansága után Girard cikázott szépen, majd lőtt veszélyesen, később Sarauer löketét fogta Kickert a lepkéssel. Már egyenlő létszámnál DaSilva a kapuvasat csöngette meg, majd Ouzas védett kétszer gyors egymásutánban. A második tíz percre fordulva ismét hazai emberelőny jöhetett, Erdély és Sárpátki révén pedig a veszélyes lövésekből sem volt hiány, gólt viszont nem hozott ez a két perc sem. Kiállításban gazdagra sikerült a záró öt perc, Reisz Áron és Michael Caruso büntetései között pedig mindössze másfél perc telt el, így egy rövid kettős emberhátrányt is ki kellett védekezniük a hazaiaknak.

Stipsicz Bence helyzetével indult a harmadik felvonás, majd Szabó Krisztián centerezését Erdély tette kapura estében. Az ismét agilisan játszó Girard szép egyéni akció végén lőhetett, de ez a próbálkozás is elakadt Kickert kesztyűjében, csakúgy, mint Campbell lapos bombája. A ­fehérvári tűzijáték hat perc elteltével érett góllá, Girard keresztpassza után Reisz Áron pókhálózta ki a bal felsőt, 2-3. Száznyolcvan fokos fordulatot vett a találkozó a második harmadhoz képest, ismét Sarauer ellen szabálytalankodtak a beszoruló linziek, de a fránya egalizáló találat nem akart megszületni. Kiegyenlítettebb percek után Mihály lőtt passzába Girard ért bele jó ütemben, gólt viszont ez sem hozott a fehérvári konyhára. Becsülettel ment előre a Volán, az utolsó két percre viszont maradt a hátrány, így kockáztatni kellett, lehozta kapusát Järvenpää mester – a húzás pedig be is jött. Campbell tálalt Sarauer elé, aki gyönyörűen lőtte ki a rövid felsőt, 3-3. 12 másodperccel a vége előtt Kickert kiemelte a korongot, így emberelőnyben kezdhette a hosszabbítást a Fehérvár.

Hatalmas helyzetek egész sorát alakította ki a Volán, a büntetésből visszatérő Fejes viszont egy húzással kicselezte Stipsiczet, majd Ouzas mellett a kapuba lőve megszerezte csapatának a pluszpontot, 3-4. A Fehérvár újév napján Bécsben, a Vienna vendégeként lép ismét jégre.