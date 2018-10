Fekete bevette Angliát

Fehérvári siker született a 42. alkalommal lebonyolításra került brit nyílt knock-down kyokushin karate versenyen, a British Openen.

A Mol Vidi FC labdarúgócsapatával egy időben egy másik székesfehérvári társaság, a Fehérvár Karate Akadémia is az Egyesült Királyságban vendégeskedett a múlt héten. Sensei Mátó Katalin és Bőke Béla tanítványai közül, a kadett korosztályhoz tartozó Fekete Gergely és a felnőttek mezőnyét erősítő Dezső Kata is tatamira lépett a Londontól harminc percnyi autóútra található Crawley városában megrendezett knock-down kyokushin karate versenyen. Az külön sportdiplomáciai sikernek számít, hogy a szigetországiaktól hemzsegő utánpótlás viadalra Fekete is meghívást kapott, mint korcsoportjának egyik legkiemelkedőbb harcosa.

Az idén még veretlen Fejér megyei karatéka nem is okozott csalódást, először ugyan csak döntetlenre végzett spanyol ellenfelével, de a folytatásban két angol versenyzőt is meggyőző fölénnyel múlt felül. Miután a hispán fiú mindössze egy diadalt hozott össze a helyiek ellen, így Fekete Gergely nyakába került az arany.

Kevésbé volt szerencsés a koronázóvárosiak másik indulója, a felnőtt női –60 kg-os kategóriában pástra lépő Dezső Kata, aki egy bolgárral találta magát szemben az első meccsen. Hiába sikerült a magyar lánynak néhány remekbe szabott fejrúgással meglepnie az ellent, a bírók ezt nem találták elégségesnek a győzelemhez, így a második hosszabbítás végén 3–2 arányban vereséget szenvedett, és búcsúzott a további küzdelmektől.

Mátó Katalin vezetőbíróként tevékenykedett a megmérettetésen, míg Bőke Béla éppen itt vehette át nemzetközi vezetőbírói minősítését.

Eközben a fiatalabbak Siklóson, a Damashi Kupán jártak, ahol Kajdi István vezetésével hét érmet gyűjtöttek.

Arany jutott Puszta Péternek, ezüstöt szerzett Reichert Jázmin és Erdélyi Albert, bronzzal gazdagodott Vereb Zsolt, Kulcsár Gergő, Erdélyi Endre, valamint Kosik Kristóf.