Fejlődtek, egy kis plusz hiányzik

Mint beszámoltunk róla, a végjátékban maradt alul 11-9-re a vízilabda OB I/B-ben szereplő Fehérvár Vízilabda SE a bajnokság 9. fordulójában. Lássuk, hogyan látta az egyik főszereplő a nem mindennapi hajrát hozó összecsapást.

Tanulságos egy mérkőzés volt több szempontból is. Lassan a koronavírusból és a sérülésekből visszatért játékosok kezdik elkapni a ritmust, ám fizikailag még magától értetődően nincsenek topon. Talán ez vezethetett ahhoz, hogy hiába tartották a lépést három és fél negyeden keresztül Gyönygyösi János tanítványai, a végén az Oázis örülhetett és gyűjtötte be az oly fontos három pontot.

A vereség ellenére élvezték a fehérvári vízilabdások a mérkőzést, sőt úgy érzik, ha meg tudják ismételni a játékukat az őszi idényből még hátramaradt mérkőzéseken, akkor a nehézségek ellenére szép bajnoki félidőt zárhatnak.

– Az előző meccsekhez képest jóval nagyobb győzni akarással érkeztünk meg a Hajós Alfréd Nemzeti Sport­uszodába. Az elmúlt három fordulóban nem játszottunk kellően élesen, nem volt meg a kellő akarat, alázat, hogy sikert érjünk el – mondta Bekő Martin, az egyesület technikai vezetője és egyben játékosa.

– Az Oázis ellen megpróbáltunk ha máson nem is, de ezen legalább javítani. Már a bemelegítésnél érződött, hogy kissé elegünk van a vereségekből, emiatt minden apróságra próbáltunk odafigyelni. Mindenki megkettőzött motivációval ugrott a vízbe – folytatta.

– A meccs elején jól kezdtünk, Nagy Máté kis híján végigbekkelte a mérkőzést, nagyon fárasztó feladat volt ez, hiszen nagy pályán játszottunk egy jól úszó ellenfél ellen, ez rengeteget kivesz az emberből, mégis bírta a sarat és visszaért a védekezni is, ez úgy gondolom, megalapozta, hogy nem kaptunk az elején sok gólt. Ezúttal is megvoltak a helyzeteink, sajnos azonban sok esetben a kulcspasszok helyett lőni próbáltunk. Nagyon fárasztó, brusztolós mérkőzés volt. Ahogy a csapat fáradt, egyre jobban esett vissza a teljesítményünk, jöttek a kisebb hibák, a pontatlan passzok, miközben a koncentráció is alábbhagyott. Nekem is volt a hajrában egy hatalmas ziccerem, amit kihagytam. Egészen más lehetett volna a meccs, ha bemegy. Egy kicsit fizikálisan kell rendbe tennünk magunkat, hogy a végén se essünk össze. Sok jó játékosunk van, így biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb sikerül összeállunk, és akkor az ilyen szoros, ki-ki mérkőzésekből is mi jöhetünk ki győztesen – fogalmazott.

