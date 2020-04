Fejlődni szeretne az újvárosi érkező

Jelentősen átalakult a Dunaújvárosi Kohász KA NB I-es kézilabdacsapatának játékoskerete. Hét új igazolás csatlakozik a klubhoz a 2020/2021-es szezonban, és itt folytatja pályafutását hat társával együtt a Szent István SE-ből érkező Sziráki Boglárka is.

A 20. évében járó irányító már 16 esztendősen debütált az NB I-ben, az idei szezont az MTK színeiben kezdte, ahol 10 mérkőzésen lépett pályára, majd a téli szünet után a Szent István SE csapatában folytatta. Itt hatszor szerepelt az együttesben a bajnokság megszakítása előtt, összesen az első osztályban 18 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját. Emellett februárban és márciusban játszott az NB I/B-ben is a Tempó KSE gárdájában három meccs erejéig.

– Hatévesen kezdtem el kézilabdázni Tápiószelén az Euronovex USE csapatában, és már elég korán eldöntöttem, hogy nekem ebben a sportágban magasabb rendű céljaim vannak. Voltam Vácon, utána az MTK-ban, majd a Szent István SE-hez igazoltam, onnan vezetett az utam Dunaújvárosba. Kicsiként azt mondtam, hogy világbajnok kézilabdázó leszek! Voltam a régió válogatottban és az ifjúsági bajnokságban is a gólkirálynő, ezekre büszke vagyok, de most az a célom, hogy válogatott játékos legyen belőlem.

Segítség lehet számára új klubjában, hogy több csapattársát ismerte korábbról, Barján Biankával Vácott egy csapatban játszottak, illetve Braun Csengét is gyerekkora óta ismeri, mert rengeteget játszottak egymás ellen.

– Mindenképpen szakmai előrelépésének tartom azt, hogy Dunaújvárosba igazolhattam. Leginkább a szakmai vonal volt az, ami segített meghozni a döntést, a fejlődésemhez úgy gondolom, hogy nagyrészt hozzá tudnak itt járulni, és jó ugródeszka lehet számomra, hogy elérjem a céljaimat. Magamtól azt várom elsősorban, hogy stabil tagjává váljak az együttesnek, szeretnék minél gyorsabban beilleszkedni, minél előbb megtalálni a közös hangot az edzővel és a csapattal is, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk. Erősségem, hogy gyors játékos vagyok, az erőszakos védekezést is erényemnek tartom, valamint az előkészítő játékban is szerepet tudok játszani. A győzni akarás is óriási bennem, ha meccs van, akkor mindent a győzelemnek rendelek alá!

A sport mellett a tanulás is rendkívül fontos számára, másodéves hallgató gazdálkodás és menedzsment szakon a Milton Friedman Egyetemen.