Fejben kell készen állni az elkövetkezőkre

Küzdelmes mérkőzést követően vereséggel nyitott péntek este a Hydor Fehérvár AV19 kispadján az Anti Karhula, Arttu Luttinen edzői kettős.

Az alapszakasz zárófordulójában a listavezető Red Bull Salzburg érkezett a Raktár utcába, és bár nagyot harcolt az edzőváltáson kedden áteső Volán, két egyéni villanás és egy meccs végi üres kapus gólnak köszönhetően 3-0-s vendégsiker született.

– A játékosok nagymértékben megkönnyítették a munkámat, mindent megtettek, amit kértem tőlük – nyilatkozta a mérkőzést követően Anti Karhula, aki Hannu Järvenpää távozásával lépett elő másodedzőből vezetőedzővé. – Az első harmadban számos jó minőségű helyzetet dolgoztunk ki, két-három gólt is szerezhettünk volna. A második húsz perc az emberelőnyös, emberhátrányos játékról szólt, nem a megszokott ritmusban zajlott a mérkőzés. Nagyszerű játékosok alkotják a Salzburg keretét, ők is odaértek a kapunk elé, de minden dicséretet megérdemelnek a fiúk, valódi csapatmunkát nyújtottak a jégen. A középszakaszra készülve napról napra kell élesebbnek lennünk, és megtalálni azokat a területeket, ahol fejlődhetünk. Most van egy kis időnk átgondolni a dolgokat, de a legfontosabb az, hogy akár mérkőzésről, akár edzésről legyen szó mindig száz százalékot nyújtsunk. Folyamatosan napirenden van egy új játékos szerződtetése a szezon kései szakaszára, ám ezt a döntést nem szabad elhamarkodni, biztosítani kell, hogy olyan karaktere legyen, ami jót tesz az öltözői hangulatnak – a tavalyi szezonban ilyen volt Tuomas Vänttinen.

Hálátlan a kapussors, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Kornakker Dániel jó teljesítmény mellett kapott két gólt – a harmadik természetesen nem kerül be a neve mellé a jegyzőkönyvbe.

– Brusztolós, kemény mérkőzés volt, mindenki megtette a magáét, végrehajtottuk azokat a dolgokat, amiket az edző kért. Mondhatnám, hogy megint egy olyan esténk volt, mikor semmi sem akart bemenni, de ez már a sokadik ilyen eset. Jól dolgoztunk a kapuk előtt, de az a kicsi plusz, ami a gólszerzéshez kell, ezúttal náluk megvolt, nálunk hiányzott. Az edzőváltás körüli eseményeket próbáljuk pozitívan megélni, arra törekszünk, hogy a szezon végét minél sikeresebben tudjuk befejezni. Személy szerint az edzéseken is minden lövésbe úgy állok bele mintha meccsszituáció lenne, ezzel is egy kiegyensúlyozott teljesítményt elérni, ne legyenek vagy minél kisebbek legyenek a hullámvölgyek. Mindent megteszek, hogy stabil maradjak, és támaszt tudjak nyújtani a csapatnak.

A tűz és a tenni akarás tehát nem hiányzott a játékosokból, Szabó Bence is védő létére számtalanszor megfordult a salzburgi kapu előterében.

– Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtünk, a kapura lövési mutató (15-8 – a szerk.) mindent elmond. Végig benne volt a meccsben, hogy vissza tudunk jönni, de a szerencse nem nekünk kedvezett. Ami az edzőváltást illeti, sokat jelent, hogy nem érkezett új stáb, Arttu Luttinent is ismerjük már régebb óta. Sok újdonság nincs, megyünk tovább azon az úton, amit Hannu elkezdett – csináljuk a dolgunkat becsülettel, és már nagyon várjuk a középszakaszt. Túl sok edzés már nincs addig, úgy gondolom, hogy inkább fejben kell készen állnunk, mindenkinek el kell döntenie, hogy mit akar, mit hajlandó feláldozni a győzelemért.

A sokat emlegetett középszakasz során a Villach, a Linz, a Znojmo, az Innsbruck és a Dornbirn lesz a Fehérvár ellenfele, előbbi négy együttes közül pedig legalább egyet kell megelőzni ahhoz, hogy rájátszásba jusson a Volán. Ebben nehezítés, hogy az alapszakasz-helyezésekből kifolyólag – a pontok nullázását követően – a Villach 8, a Linz 6, a Znojmo 4, míg a Fehérvár 2 bónuszponttal kezdi a középszakasz küzdelmeit. A feladat tehát nem lesz egyszerű, már csak azért sem, mert közvetlen riválisaink ellen is igen hektikus volt idén a kék-fehérek teljesítménye, amit jól szemléltet, hogy a 8. helyen záró Znojmo tíz ponttal gyűjtött többet a Volánnál. Az előzetes menetrend alapján az első összecsapásra még januárban, 31-én kerül sor az említett cseh együttes otthonában, míg a znojmói túrát követően február 2-án, vasárnap hazai jégen fogadják azt a Villachot, amelyet az idei négy mérkőzésből egyszer sikerült legyőzni – egy sokáig emlékezetes hazai összecsapás alkalmával.