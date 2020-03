Fejben erősítene Ercsi

Folytatjuk csütörtöki számunkban megkezdett sorozatunkat, a hosszúra nyúlt téli szünet után a hét végén megkezdődött volna a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye. A hétvégi párosítások helyett azonban a trénereket, vezetőket arról kérdeztük, hogyan sikerült a felkészülésük, hogyan vélekednek a pontvadászat koronavírus miatti elhalasztásáról.

Mennyire sikerült megtölteni tartalommal a négy hónapos felkészülést?

Változott-e a tél folyamán a csapat kerete, voltak-e érkezők vagy távozók?

Arra készültek, hogy a hét végén már játszani fognak – ezzel ellentétben továbbra is határozatlan időre marad a szünet. Beszéltek már arról, hogy mit tudnak tenni jelen helyzetben?

6. Lajoskomárom – Megyeri János vezetőedző:

– Nagyon hosszú volt a téli pihenő, ami a játékosoknak nem tett jót, de ezzel nem tudtunk mit tenni. Éppen ezért nem kezdtük korán a felkészülésünket, február elsején találkozott először a társaság. A keretben nagy változás nem történt, Hanák Attilát a munkája Diósgyőrbe szólította, vele nem tudunk számolni, ezzel szemben viszont Lakk Pétert Abáról tudtuk leigazolni. Heti két alkalommal voltak edzéseink, plusz hétvégeken edzőmérkőzéseket játszottunk nálunk magasabb osztályban levő csapatokkal. Főleg a hiányosságokat szerettük volna kiküszöbölni, valamint fejleszteni a csapat stílusán. Az utolsó felkészülési mérkőzésre már nem jött el ellenfelünk, mivel akkorra már megszülettek a kormánydöntések. El kell fogadnunk, ott egymás ellen játszott a keret, majd egy kicsit beszélgettünk, én már akkor mondtam, hogy készülnünk kell arra, hogy nem fog folytatódni a bajnokság. Két nappal később realizálódott is ez, jelen pillanatban semmilyen korosztályban sem tartunk edzéseket, bizonytalan ideig. Felhívtam a játékosok figyelmét, hogy aki teheti, azért mozogjon, próbáljon egyénileg felkészülni, hogy valamilyen szinten formában tartsa magát, de a legfontosabb az egészség!

8. Ercsi Kinizsi – Lieber Károly vezetőedző:

– Többen elmentek a csapattól, az igazán meghatározó játékosok közül Ivacs Gábor hiánya, illetve távozásra érintett bennünket érzékenyen. Rajta kívül a biztos csapattagok közül Tolnai Péter még nem épült fel a sérüléséből, bár lehet, hogy ez az időszak arra tökéletesen jó lesz, hogy rendbe jöjjön. Szűcs Olivér Tökölről, míg Kun Bálint a Kelen SC-től érkezett hozzánk. Ők erősítés jelenthetnek, minőségi játékosok, de még vannak hiányosságaink. Fájóan érintett, hogy kiestünk a Fejér Megyei Kupából. Nem mondhatnám, hogy rosszul játszottunk a Főnix FC ellen, csak a helyzetkihasználásunk okoz továbbra is problémákat. Ha kapunk egy-két gólt, akkor teljesen szétesünk, de ez jellemző volt az őszi szezonban is ránk. Azt szeretném, ha mentális tartása lenne a csapatnak! Ez jelenti a legnagyobb problémánkat. Pedig jól dolgoznak a játékosok, mindenki áldozatos munkát végez az edzéseken, aránylag jó az edzéslátogatottság is. Nem adtam egyéni edzésterveket, úgy vélem, felnőtt emberek, tisztában vannak azzal, hogy nem hagyhatják el magukat, és a szervezetük kívánni fogja a mozgást. Remélem, mindenki élni is fog ezzel, bár fogok egy-két videót, futással kapcsolatos anyagot feltölteni a zárt csoportunkba. Természetesen nehéz ezt megvalósítani munka mellett, de mindenkire egyénileg van bízva, hogy mit fog ezek közül végrehajtani.

9. Sárosd Kronos Sport – Arany Tibor vezetőedző:

– Viszonylag el tudtuk végezni azt a munkát, amit szerettünk volna, de a kialakult helyzet miatt úgy érzem, ez be fog fuccsolni, nem nagyon látok pozitív jövőképet. Több mint egy hete nem edzünk, mivel mi az első fordulóban a Velencével játszottunk volna, amely visszalépett, így amúgy is szabadnaposak lettünk volna. A csapat a vezetőséggel közösen úgy döntött, hogy egyik korosztályban sem teszünk ki senkit olyannak, amiért nem szeretnénk vállalni a felelősséget. A keretünk jól alakult, bizakodóan vártuk a tavaszt. Jól alapoztunk, voltak edzőmeccseink is, a műfüves bajnokságban a főnixes csoportba tartoztunk, ahol jól alakultak a mérkőzéseink. Velencéről érkezett hozzánk Szalai Pál és Húshegyi Csaba, valamint Vajtáról leigazoltuk Szabó Ervint. Rajtuk kívül hosszú sérülése után felépült Somogyi Szabolcs, Bicskéről pedig visszatért hozzánk Takács Márió. Minőségben fejlődtünk, de sajnos nem tudjuk élvezni a gyümölcsét. Egyelőre nincs forgatókönyv a folytatással kapcsolatban, nem adtunk senkinek egyéni edzéstervet. Egyrészt mert nem tudjuk visszaellenőrizni, másrészt akinek hiányzik a mozgás, úgyis fog gyakorlatokat végezni. Más tekintetben úgy gondolom, hogy minden embernek van gondja bőven, nem biztos, hogy a megyei szintű futball egyéni edzéstervével szeretném a játékosokat terhelni. Figyeljük a fejleményeket, próbálunk a leggyorsabban reagálni a kialakult helyzetre, hogyha esetleg eljutunk odáig, hogy újraindítják a bajnokságot, illetve a bajnokság kimenetelével kapcsolatban milyen döntéseket fognak hozni.