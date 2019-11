Fejben dől el, milyen folytatás jön

Szoros vereséget szenvedett kedd este a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapata a Villach ellen.

Igazi hatpontos rangadót vívott a két együttes, hiszen a tabella 9. helyéről menekülni próbáló Fehérvár a középmezőny elején tanyázó Villach elleni három ponttal indíthatta meg a hőn áhított 5. hely elérésére kitűzött csúcstámadást. Erre végül nem került sor, miután a mérkőzés nagy részét uraló Fehérvár 2-1-es vezetést jelentő gólját – megkérdőjelezhető módon – nem adták meg, míg a hosszabbításban a vendégek egy talált góllal elvitték a pluszpontot a Raktár utcából.

– Edzői tapasztalatom szerint a nemzetközi szünet utáni első pár meccs mindig rázós, ráadásul csak egy edzést tudtunk tartani a mérkőzés előtt hétfőn, ezért is örülök, hogy ilyen pörgősen tudtunk játszani, és sok helyzetet sikerült kialakítani – kezdte értékelését Hannu Järvenpää vezetőedző. – Balszerencsésen alakult, hogy ennyire nem sikerült betalálni a lehetőségeinkből, ugyanakkor a bírók tevékenységével kapcsolatban készülök néhány kérdéssel Greg Kimmerly felé, aki a játékvezetők főnöke a ligában. Tisztáznunk kell néhány dolgot, még úgyis, hogy a saját játékára kell figyelnie minden csapatnak, nem pedig a játékvezetőkkel foglalkozni. Az a szép a sportban, hogy mindig van esély kijavítani a hibákat, úgyhogy hasonlóan kemény védekezéssel és eredményesebb támadójátékkal pénteken, Bolzanóban sikeresebbek lehetünk majd.

A keddi mérkőzés egyetlen fehérvári gólját az a Felix Girard szerezte, akinek ez volt második mérkőzése a kék-fehérek mezében, és aki első találatát szerezte székesfehérvári pályafutása során.

– Úgy gondolom, hogy jól játszottunk, számos párharcot nyertünk a kapu előtt és a sarokban, amivel korongokat szereztünk – nyilatkozta Girard. – Személy szerint jól éreztem magam a jégen, annak ellenére, hogy a sortársaimmal még tanuljuk egymás játékát, sikerült megtalálni az összhangot. Vannak mérkőzések, amikor hiába teszel meg mindent, lősz sokat kapura, egyszerűen semmi nem megy be – kedden sajnos ilyen napot fogtunk ki. Azt elkövetkező idegenbeli túrán ugyanezzel a mentalitással kell jégre lépnünk, akkor nem lehet probléma.

– Mindenki keményen odatette magát, mondhatjuk azt, hogy győzelmet érdemeltünk volna, de ez most elmaradt – vette át a szót Andrew Yogan, aki rendre borsot tört a villachi védelem orra alá.– A fontos kérdések fejben dőlnek el, ugyanúgy mennünk kell tovább, mint azt eddig is tettük – hosszú még a szezon, nem aggódom a folytatást illetően.