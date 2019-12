Fehérvárra került a Mikulás Kupa

Megmozdultak Fejér megye atlétikát kedvelő gyerekei – hat település csapata küzdött a csóri Mikulás Kupán.

Évekkel ezelőtt helyes volt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) felismerése, miszerint játékos, könnyen elsajátítható gyakorlatokkal kell megszerettetni a gyerekekkel az atletikus mozgásformákat. Magyarországon is megindult a koordinátorok felkészítése. Először az alsó tagozatos, kicsiket tanító tanárokat képezték ki, hogy az iskolákban ismertessék meg a kicsiket az atlétika szépségeivel.

E cél mentén rendezte meg a Csóri Mátyás Király Általános Iskola a Mikulás Kupára keresztelt versenyét. Fejér megye több településén is mozgósította a gyerekeket a viadal: Adonyból, Mezőszilasról, Nádasdladányból, Bakonycsernyéről, Székesfehérvárról is indultak csapatok a házigazda csóriak mellett.

A rendezők úgy állították össze a hat feladatból álló gyakorlatsort, hogy abban szerepeljenek a jellemző atletikus képességek, mint erő, állóképesség, gyorsaság, koordinációs képességek és váltóversenyek. Egy csapatot hat tanuló alkotott, tehát a gyerekeknek nemcsak magukért, hanem a társaikért és az iskolájukért is küzdeni kellett.

A versenyt és a kupát – amelyet Őze László ajánlott fel – a székesfehérvári István Király Általános Iskola nyerte, Rácz Katalin tanárnő irányításával. Második lett a Bakonycsernye, harmadik a rendező Csór csapata. Minden részt vevő csapat oklevelet és egy nagy zacskó szaloncukrot kapott az önkormányzattól, az iskola szülői munkaközössége pedig mindenkit zsíros kenyérrel, teával, édességgel vendégelt meg.