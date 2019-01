Fehérváron nyert Jászberény

A szezonban remeklő Jászberény nyerni tudott a Gáz utcai csarnokban is, 79-74-re.

A hazai kulcsember, Jordan Heath agyrázkódás miatt nem lépett pályára, melegítőben figyelte a melegítést a hazai kispad szélén. Freeman duplája nyitotta a Jászberény elleni, szombat esti bajnokit, Lóránt passzát Filipovics zsákolta be, a túloldalon Aleksandrov ziccert rontott, majd javított. Filipovics középtávolról sem hibázott, a vendégeknél Coleman talált be, majd Zeno dobott hirtelenjében két duplát, el is léptek a házigazdák, 10-4-re. A vendégek nem találták a ritmust, aztán a magasságot és a mozgást tekintve – kis túlzással – Allen Iversonra hajazó Damier Pitts hármasával zárkóztak, Coleman révén pedig egy pontra jöttek, 10-9. Tóth Pétert a spanyol Cabezas váltotta irányítóban, Rakic kétpontosával fordítottak a jászságiak, Jesus Ramirez időt kért. Freeman alapvonali dobása célt ért, Coleman ügyeskedett, felváltva estek a pontok, Zeno helyett Bullock érkezett a parkettre. Filipovics zsákolt újfent, Pitts válaszolt, sok volt a hiba mindkét oldalon, aztán Bullock szerzett bravúros kosarat. Lórántot Peringer váltotta centerben, az első negyedet követően 17-15-re vezettek az albások. Keller Iván formás hármasával indult a második negyed, rendre egyenlített a vendég, aztán hazai pontok következtek. Bullock volt elemében, a vendégeknél Coleman szerzett fontos pontokat, nem tudtak ellépni a házigazdák. Ramirez tréner időt kért, aztán a kispadról visszatérő Lóránt Péter is megszerezte első pontjait. Coleman cipelte a hátán a társait, Keller Iván helyett Tóth Péter kapott bizalmat, felváltva estek a kosarak, Pitts helyenként átvette Coleman szerepét a pontok termelését illetően. Lóránt lerohanás utáni ziccerét követően a vendégek mestere, Nikola Lazic időt kért, Rodney Bullock triplája és Pitts két büntetője zárta az első félidőt, 38-35.

Filipovics pontjaira Coleman válaszolt, Zeno sem tétlenkedett, a Fehérvár őrizte az ötpontos differenciát. Lóránt nagy csatát vívott a palánk alatt Nemanja Aleksandrovval, a küzdelemből hol egyik, hol a másik fél került ki győztesen. Filipovics zsákolt, Pitts hármasával egy pontja jött a JKSE (44-43), Filipovics igazított az eredményen. Hiába következtek hazai kosarak, azonnal jött a válasz, nem volt hajlandó leszakadni a berényi gárda. Filipovics bedobta büntetőit, Pantelic betalált kétszer közelről, egyszer kintről, átvette a vezetést a JKSE, 48-50. Freeman egalizált, Tóth Péter begyűjtött negyedik személyi hibáját, le is ült pihenni. Újfent a jászságiaknál volt a szűk előny, Keller hármasa a gyűrűbe hullt, Rakic és Kerpel-Fronius pontjai zárták a harmadik negyedet, ami nem sok jóval kecsegtetett, 55-59. Rakic megint betalált kintről, Filipovics sem rontott, Bullock bedobta büntetőit, Lazic időt kért, 63-64. Rakic beköszönt távolról, Pantelic is, Lóránt középtávolról válaszolt, Tóth kosara után Pantelic zsákolt, Ramirez pedig időt kért a vége előtt három perccel, 69-74. Bullock triplát hintett, Lóránt egyenlített, érthetően Lazic is időt kért. Tóth kipontozódott, Aleksandrov hármassal jelentkezett, Pantelic duplával, Ramirez időt kért. A hazaiak távoli dobásai nem mentek be, nyertek a jászberényiek, 74-79.

Alba Fehérvár-JP-Auto JKSE 74-79 (17-15, 21-20, 17-24, 19-20)

Bajnokság, 17. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1100 néző, vezette: Kapitány G., Kovács N., Nyilas I. (Faidt M.)

Alba Fehérvár: Tóth P. 4, Zeno 6, Freeman 8, Filipovics 18, Lóránt 14/3. Csere: Cabezas 3/3, Bullock 15/9, Keller I. 6/6, Peringer -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

JKSE: Pitts 22/6, Rakics 13/9, Coleman 15/3, Aleksandrov 10/3, Pantelic 14/6. Csere: Cseh 2, Kerpel-Fronius 3/3, Czirbus -, Brbaklics -. Vezetőedző: Nikola Lazic

Vezető képünk egy korábbi meccsen készült.