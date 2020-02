Fehérváron dől el a párharc

Tíz nappal azután, hogy a MOL Fehérvár FC 1-0-ra verte az Újpest FC-t az NB I-es bajnokságban, újra találkoztak a felek. Azonban már a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének odavágóján.

A Magyar Kupa 2018-as és 2019-es győztese már hétfőn elutazott Szegedre, de a Szent Gellért Fórumban csak a pályaválasztó, saját stadionját március végéig még kerülő Újpest FC tréningezhetett. Rá is fért a lilákra, hogy szokják az albérletet, hiszen ők még sosem futballoztak az impozáns, szegedi arénában. A Vidi a kupasorozat előző körében éppen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia otthonában harcolta ki a nyolcaddöntőbe jutást.

Az Újpest valamivel pihentebben nézhetett farkasszemet a fehérváriakkal, hiszen a Szusza Ferenc Stadion pályájának használhatatlansága miatt elmaradt a hétvégi bajnokija a Ferencváros ellen, míg a Vidi egy jó iramú, harcos meccsen verte a Mezőkövesdet. Joan Carrillo át is variálta a szombaton szerepeltett csapatát. Vinícius sérülés miatt hiányzott, s nem volt keretben Kovács István sem. Elek Ákos pihent, Lyes Houri és Stopira pedig a kispadon foglalt helyet, a kezdőbe bekerült Hangya, Milanov, Petrjak és az U19-es válogatott Nyári Patrik is.

A MOL Fehérvár FC kezdte lendületesebben a találkozót, a 4. percben Milanov szerzett labdát az újpesti tizenhatos előtt, Pátkai pedig 17 méterről jobbal lőtt, de a kifelé csavarodó labda elkerülte a bal kapufát. A fehérváriak foglalatoskodtak többet a támadásszövögetéssel, de a leglátványosabb mozzanat Simon Krisztiáné volt, aki egy előreívelt labdát érdekes mozdulattal sarkazta kapu felé, de célt tévesztett. Többet birtokolta a labdát a piros-kék együttes, Milanov nagy kedvvel cikázott a jobb oldalon, s kereste a társakat középen, míg az ifjú Nyári Patrik egyáltalán nem illetődött meg a lehetőségtől, s biztosan mozgott a középpálya tengelyében, pontos labdákat osztogatott a nyáron Szombathelyről szerződtetett játékos. Az újpestiek ha fel is fejlődtek a tizenhatos vonaláig, centerezéseik elakadtak egy-egy fehérvári lábban. A félidő hajrájában aztán a lilák táncoltatták inkább a lasztit, de gólt sejtető lövés nélkül. A szünet előtt Futács puskázta el a meccs addigi legnagyobb helyzetét: Milanov használta ki Heris hibáját, középre gurított labdáját Futács Márkó 8 méterről az égbe lőtte…

Az Újpest frissített a szünetben, a második félidőt pedig gólgyanús akcióval kezdte a Vidi. Milanov fejelte keresztbe a kapu előtt a labdát Funsho Bamgboye érkezett, közeli lövését pedig Banai a gólvonalról, vagy mögüle piszkálta vissza Banai. Mehetett tovább a játék. Az 56. perctől már Nikolics Nemanja is pályán volt, de helyzetbe ő sem került. Carrillo mesternek sérülés miatt kellett lecserélnie Fiolát és Milanovot is, majd Hangyának szakadt fel a szemöldöke, de több cserelehetősége nem maradt a Vidi trénerének. Hangya egy turbánnal visszatért, aztán a Vidi Houri és Funsho oldalváltásaival próbált zavart okozni. Nem sikerült, mert rengeteg hibával futballoztak a felek, s az idő előrehaladtával egyre pontatlanabbakká váltak az átadások is. Így tulajdonképpen kapura lövés nélkül csorgott le az izgalmasnak korántsem nevezhető kilencven perc, a kapusoknak egyáltalán nem kellett védeniük. A 90. percben sem, pedig Novothny beadásánál Onovo másfél méterről kotorhatta volna kapuba a labdát, de csak a levegőt találta el. Úgy tűnik, az Újpest és a Vidi ebben az idényben képtelen élvezhető, vagy inkább nézhető meccset vívni. A jövő heti visszavágón újra próbálkozhatnak, s ott már dönteni kell.

Jegyzőkönyv

Újpest FC–MOL Fehérvár FC 0-0 (0-0)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1751 néző.

Vezette: Karakó Ferenc (Tóth II V., Horváth R.)

Újpest FC: Banai – Pauljevic, Heris, Litauszki, Burekovics – Onovo, Nwobodo – Simon K. (Csongvai, 60.), Zsótér (Szakály P., 80.), Calcan (Perosevic, a szünetben) – Novothny. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola (Stopira, 63.), Juhász, Muszliu, Hangya – Pátkai, Nyári – Funsho, Milanov (Houri, 70.), Petrjak (Nikolics, 56.) – Futács. Vezetőedző: Joan Carrillo

Sárga lap: Zsótér (2.), Burekovics (47.) illetve Petrjak (30.), Nyári (78.)

Vezető képünk archív, fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap