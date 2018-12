Fehérvári karatékák a nemzetközi elitben

Bulgáriában került sor a KWU 2. felnőtt Európa-bajnokságra, valamint a 6. utánpótlás világbajnokságra. Magyarországot 14 versenyző képviselte, a Fehérvár Karate Akadémia mindhárom indulója éremmel térhetett haza.

A „nagyok” tornájára a magyar bajnoki cím jelentette a részvételi jogot. Az 50-55 kg-osok mezőnyében induló Dezső Kata keményen küzdött, aminek a jutalma egy fényesen csillogó bronzérem lett.

– Mondhatjuk úgy is, hogy elégedett vagyok. Az első mérkőzésemen egyhangú pontozással nyertem. A második már kiélezett küzdelmet hozott, hosszabbítás után maradtam alul a későbbi győztes orosszal szemben. Mivel 2018 óta versenyzem a felnőttek között, ez volt az első felnőtt Ebm. Jelenleg a februári felnőtt magyar bajnokságra készülök, a célom az első hely megszerzése. Ha sikerül, akkor kvalifikálom magam a kazahsztáni vb-re, ahol legfőbb vágyam felállni a dobogóra – árulta el a 19 éves karatés.

Az utánpótlás vb-n minden nevező országot 3-3 sportoló képviselt. Az újoncként élete második nemzetközi versenyén szereplő Bőke Eszter (+50 kg) is kitett magáért, a 12 esztendős lány a 16-os főtábláról indulva meg sem állt a harmadik helyig.

– Maradéktalanul elégedett lehetek a mutatott teljesítményemmel, hiszen nem igazán számoltunk vele, hogy eljutok idáig. Először egy bolgár lánnyal küzdöttem, ő nem okozott nehézséget. Utána egy kazah ellenféllel kellett megvívnom, habár nem volt túl szabályos, sikerült legyőznöm. A döntőbe kerüléstől egy japán versenyző ütött el, aki egy bukfenc-rúgással járt túl az eszemen. Jövőre a KWU utánpótlás Eb-n szeretnék minél jobb eredményt elérni – mondta a tehetséges versenyző.

A 18. életévét jövő májusban betöltő Fekete Gergely a 32-es főtábláról indulva két győzelmet és egy vereséget könyvelhetett el, így felemás érzésekkel térhetett haza Bulgáriából.

– Örülök, hogy két összecsapást is sikerrel vívtam meg az utánpótlás vb-n, így pozitív élménnyel térhettem haza. Ugyanakkor kicsit csalódott is vagyok, mert nagyon sokat készültem, és szerettem volna dobogóra kerülni, ami óriási élményt jelentett volna. Román, majd szerb ellenfelemet is legyőztem az első két fordulóban, aztán a legjobb nyolc között csak egy kevésen múlott, hogy nem jutottam tovább. Jövő májustól már a felnőttek között versenyzek, ami egy számottevő váltást jelent a karatésoknál, megpróbálok ehhez minél jobban alkalmazkodni – értékelt a fehérváriak –75 kg-os súlycsoportban versenyző sportolója.

Az előrelépés megkérdőjelezhetetlen, erről beszélt a karatésok edzője, Bőke Béla. – A 2016-os versenyhez képest hatalmasat fejlődött a csapat, akkor még a dobogó közelébe sem sikerült kerülnünk. Most ketten is megtették ezt, Kata harmadik helye pedig azért is fontos, mert ez az első felnőtt KWU-s érmünket jelenti. Most már itt is sikerült letenni a névjegyünket – mondta büszkén a tréner.

