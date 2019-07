Fehérvári hajós is tagja volt a Balatonon győztes vitorláslegénységnek

Komoly hagyományokkal bír az Asso99-es hajóosztály magyar bajnoksága. A balatoni megmérettetés győztesének fedélzetén Horgos Tamás is szorgoskodott.

Nem sokkal azután, hogy Domokos Andrással megnyerte az új-zélandi repülő hollandi vitorlás-világbajnokságot, nagy hajóra szállt a kisebb osztályban 13. vb-elsőségét szerző Majthényi Szabolcs.

Az Asso99-es kategóriában a Fantomasso kapitányaként terelgette csapatát az országos bajnokságon, ahol a hajó fedélzetén aktívan ténykedett egy székesfehérvári sportoló, Horgos Tamás is. Horgos már évek óta e Magyarországon közkedvelt osztály versenyzője, az olasz gyártmányú, közel 10 méter hosszú Assók fedélzetén évről évre az egyik legkeményebb mezőny gyűlik össze. Sok olimpikon és bajnok ül Assóba, mivel rendkívül technikás és izgalmas hajó. Az Asso99-esek haladásában nagy szerepe van a csapat tagjainak is, főként akkor, mikor a Balatonon négy napon kell nyolc futamot is teljesíteni. Az idei ob szele 13 hajót sodort a rajthoz, de korántsem a véletlen keverte-kavarta a magyar bajnokság sorrendjét. A korábbi években többször is dobogós, sőt, aranyérmes Fantomasso – Horgossal, Széll Péterrel, Pálff y Andrással, Szaniszló Péterrel a legénységben – rendkívül szoros versenyzéssel lett bajnok 2019-ben a Nyári Zsolt kormányozta Peecasso és a Detre Szabolcs irányította Infra Deus előtt.

– Nagyon küzdelmes verseny volt, szokásától eltérően Majthényi Szabolcs meg is köszönte nekünk, hogy ilyen izgalmas csatákban kerekedtünk felül – mesélte Horgos Tamás. – Nagyjából egyforma sebességű hajók viaskodnak, fontos a súlykorlát betartása, a legénység elosztása. Nekem személy szerint nyolc kilót kellett fogynom, hogy beférjek a hajóba, mivel a trapézoló csapat súlya is korláthoz kötött. 14 pontunk lett végül, egyetlen ponttal előztük meg a Peecassót, csak a parton tudtuk meg, hogy nem másodikok, hanem elsők lettünk. Ugyanannyi első, második és harmadik helyet szereztünk. Gyenge szélre készültünk, így öten indultunk, több feladattal. Nehéz menet volt, a Kékszalagon megyünk újra az Assóval.