Fehérvári arany a hazai öttusa világkupán

Alekszejev Tamara már két évvel ezelőtt is bizonyította, kedveli a világkupákat. Akkor az Alba Öttusa SE versenyzője nyerte a vk-döntőt, most pedig Fehérváron is az élen végzett.

Két magyar hölgy szerepelt a legjobb 36 között a székesfehérvári öttusa világkupa döntőjében. A mezőny a Csitáry G. Emil Uszodában kezdte a napot, a már valamivel élénkebb érdeklődés mellett. Több tévékamera is pásztázta a medence vízét, melybe Réti Kamilla az első futam tagjaként ugrott, s ha nem is hasította a vizet, de megfontoltan tempózott a 200 méteren, nem is előzött meg senkit… Azonban a fehérváriak büszkesége, Alekszejev Tamara egyre jobb formában van, s ezt bizonyítja, hogy az úszás és a futás terén Dévay Lászlóval dolgozó lány diadalittasan csapott edzője tenyerébe, mikor látta, hogy 2 perc 19-et repesztett. Aztán az Alba Öttusa SE vezetőedzője, Mészöly Gábor is elégedett lehetett, hiszen Alekszejev az úszás során megszerzett 18. pozícióját alaposan megjavította a második számban. Az MKOSZ-csarnok pástjain Tamara a selejtezőben mutatott produkciójánál is jobbat rittyentett. Alig tudta valaki megszórni, toronymagasan, elképesztő fölénnyel, 26/9-es győzelem/vereség mutatóval zárt az élen, s két szám után az összetettben is átvette a vezetést, mielőtt a hölgykoszorú átköltözött az atlétikai központba.

A bónuszvívás során sokáig nem tántorítottak a hölgyek a Bregyó közi sors írta forgatókönyvtől, addig nem búcsúzott vívó a pástról, míg két győzelmet nem gyűjtött. Aztán a mexikói Mariana Arceo öt asszót is nyert, többek között Réti Kamillát is kiejtette, de az olimpiai ezüstérmes Elodie Clouvel megállította a mexikóit. Az olimpiai bronzérmes, a lengyel Nowacka búcsúztatta Clouvelt, és még három versenyzőt, annak ellenére, hogy sántikált, megsérült a nap során. A mezőny elejéhez közeledve az orosz Ana Burjak brillírozott, de Alekszejev Tamara őt is elkapta.

A dél-afrikai Alinda Van Der Merwe azonban nem találta a fonalat a Bregyó központi pályáján kihelyezett akadályok között. Kihagyott egy feladatot, ráadásul le is esett lováról. A folytatásban Réti Kamilla, a MAFC pentatlonistája Cinkos nyergében 269 pontot lovagolt, pedig majdnem hibátlan pályát ment, de az utolsó akadálynál kétszer is kitört paripája. Alekszejev Tamara alatt azonban engedelmesen vette az akadályokat Hella, olyannyira, hogy nem hibázott lovas és lova. A síri csendben Tamara a maximális pontszámmal, 300-al növelte előnyét a mezőnnyel szemben, s 33 másodperccel előbb indult a 4×800 méteres laser-runra, mint riválisai. Az Alba Öttusa SE versenyzője a második sorozatban tartotta félperces előnyét, de a török Ozyuksel előbb 16 másodpercre közelítette meg, majd az utolsó lövészet alatt öt másodpercre közelítette meg a magyar lányt. Hatalmas hajrába kezdtek a lányok az utolsó 800-on, de Alekszejev tartotta előnyét a célig, s itthon tartotta a világkupa női aranyérmét. A török Ilke Ozyuksel lett a második, míg a harmadikként az orosz Buriak futott be.