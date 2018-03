Szépen búcsúzott a Volán az EBEL további küzdelmeitől

Hiába nyert az osztrák bázisú jégkorongbajnokság (EBEL) középszakaszának utolsó meccsén a Volán, a playoff a fehérváriak nélkül folytatódik tovább.

Tán kevesen gondolták volna tavaly novemberben a kék-fehér szimpatizánsok közül, hogy kedvenceik márciusban a playoffért szállnak majd versenybe. Tény, múlt pénteken abban a tudatban korcsolyáztak jégre az Ördögök az Ifj. Ocskay Jégcsarnokban, hogy győzelmükkel biztosíthatják a helyüket a legjobb nyolc között. Sajnos épp a legrosszabbkor tört meg a lendület, a Znojmo, a Villach és a Dornbirn elleni sikerüket egy meglehetősen enervált, elképzelés nélküli hokival feledtették a fehérváriak. A Bolzano lendületes játékával nem tudtak mit kezdeni Kógerék, a Rókák 46 kapura lövésére mindössze 14-gyel feleltek a vendéglátók. 3–1-es győzelmükkel tehát a saját kezükbe vették az irányítást a dél-tiroliak, a Znojmo legyűrése hazai pályán pedig nem tűnt megoldhatatlan feladatnak a Bozen számára.

A középszakasz utolsó fordulójában már a három pont megszerzése sem volt elég a magyarok továbbjutásához, a rájátszáshoz az idegenben nem túl acélos cseh Orlinak le kellett volna gyűrnie az alsóház második pozíciójában lévő Südtirol együttesét. Olivier Latendresse és társai tették a magukét, a kanadai támadó idénybeli kilencedik találatával már a meccs elején megszerezték a vezetést annak rendje és módja szerint. Az első harmad után aztán jött a hír: a Znojmo 3–0-ra vezet a Rókák ellen. Megkétszerezett erővel rohamozott tovább a FAV a középső játékrészben, de a helyzetek sokaságát kihagyó kék-fehéreknek kevesebb mint két perccel a második harmad végét jelző dudaszó előtt jött a feketeleves.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szakács pedig nem volt más, mint Daniel Oberkofler, aki közelről kiegyenlített. A sokkhatásból felocsúdó fehérváriaknak egy újabb információval is meg kellett birkózniuk, miszerint egálra hozta a Bozen a másik találkozót (3–3). A befejező harmadot aztán minden mindegy alapon megnyomták az Ördögök, Hári János góljával pedig meg is szerezték a hőn áhított három pontot. Mivel az olaszok sem rángatták az istrángot a másik összecsapáson, ezért a döntetlennel végződő Bolzano–Znojmo meccs azt jelentette, hogy a Fehérvár AV19 búcsúzni kényszerült az osztrák bázisú jégkorongbajnokság további küzdelmeitől.

Gyógyír lehet azonban a speciális játékegységben nem túl virtuóz Volán-szurkolóknak, hogy Hannu Järvenpää érkezése óta gólra törőbb jégkoronggal rukkolt el a gárda. A végy egy jó kapust elv itt is érvényesült, a közönségkedvenccé avanzsálódott amerikai hálóőr, Mac Carruth kiegyensúlyozott teljesítménye révén egyfajta stabilitást adott az alapszakasz elején eléggé instabil együttesnek. A portások rangsorában második Carruth szerződéshosszabbítására elégedetten csettintettek a szimpatizánsok januárban. A finn edző kinevezésével visszaköltözött a hit a Raktár utcába, amire Järvenpää sem átallott rámutatni a meccs után.

Köszönet

– Úgy korcsolyáztunk a jégre a Graz ellen, hogy megpróbáltuk kizárni a Bolzanóban zajló mérkőzést. Elégedett vagyok a játékosok teljesítményével, jól játszottunk vasárnap. Természetes, csalódással tölt el, hogy nem jutottunk be a rájátszásba, de ugyanakkor örülök annak, ahogy az elmúlt hónapokban hokiztunk. A lőtt és a kapott gólok számában is fejlődtünk ebben a periódusban, ez pedig bizakodásra ad okot a jövőt illetően. Úgy gondolom, hogy a keretben lévő fiatal, feltörekvő, magyar játékosok a következő szezonban a csapat erősségei lehetnek. Szeretném megköszönni a klub vezetésének a bizalmat, de hálával tartozom a Fehérvár AV19 minden alkalmazottjának, az edzőktől kezdve a csapatorvosokon és a buszsofőrön át az irodai dolgozókig. Legfőképp szeretném megköszönni a játékosaimnak az eddigi munkájukat, nemcsak kiváló sportolókat, de nagyon jó embereket ismertem meg bennük. Nem utolsósorban ki kell emelnem a fantasztikus szurkolóinkat, akik nemcsak otthon, de idegenben is biztattak minket a szezon során. Egyet ígérhetek a drukkereknek, a következő szezonban még keményebben fogunk dolgozni azért, hogy büszkék lehessenek ránk – mondta Hannu Järvenpää.