A Fehérvár AV19 élcsapat ellen lőtt idén először nyolcat

Az EBEL 32. játéknapján a Fehérvár AV19 a Linz csapatát látta vendégül, és győzte le szép játékkal.

Már negyedik éve, hogy az ünnepekben találkozik ekkor egymással a két gárda, 2014-ben a Linz, 2015-ben a Fehérvár, 2016-ban ismét a Linz nyerte a csatát.

Kiegyenlített volt a meccs egészen a 8. percig, amikor Arttu Luttinen kapu mögül elé visszaadott korongját David Gilbert eléggé nehéz szituációban lőtte a linzi kapuba. 1-0. Más kérdés, hogy ezután Erdély Csanád, majd Kóger Dániel is közel volt a gólszerzéshez, ám a 15. percben ez Philipp Lukasnak sikerült, Kevin Moderer kipattanó korongját juttatta második szándékból a fehérvári ketrecbe. 1-1. Nem tartott sokáig azonban ez az állás, mivel a 18. percben a Fehérvár emberelőnyhöz jutott, amelyet 15 másodperc elteltével nagy bombával, a kék vonal elől ki is használt Jonathan Harty. 2-1. És ezzel még nem volt vége, mert egy perc sem, telt el, fel sem tudott lélegezni a Linz már újabb gólnak örülhetett a fehérvári publikum. Luttinen lövése után a kipattanót Hári János három lépésről, éles szögből lőtte be Michael Ouzas mellett. 3-1.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egy ártalmatlannak tűnő lövés után az első szünet után szépíteni tudott a Linz. Marc-Andre Dorion lőtte rá, a korong kipattant Carruthról, és az érkező Patrick Spannringnak nem okozott gondot ezt belőni. 2-3. Gyorsan jött a kékek válasza, méghozzá megint előnyből. Antonin Manavian erős lövése előbb egy osztrák korcsolyán, majd Luttinen lábán irányt változtatva került Ouzas kapujába. 2-4. Lendületesen, jól játszott a folytatásban a Fehérvár, és a 28. percben Harty telibe találta felső kapuvasat. Ettől függetlenül a harmad hajrájában érett az osztrákok gólja, amely a 36. percben meg is született. Fabio Hofer szerzett korongot, és szép találatot ért el szólóból. 3-4.

Megnyomta a záró húsz perc elejét a Linz, a 46. percben Harty a kitörő Rick Schofieldet „kampózta”, ezzel büntetőhöz juttatva a fehéreket. Szerencsére ezt Schofield kihagyta. Fortuna később még adott egy kis pluszt a hazaiknak, a 49. percben Kóger lövése pattant fel, és jutott túl Florian Jannyn, és a gólvonalon. 5-3. Erre is volt válasza a Linznek a hajrában, Brain Lebler elvitte Manavian mellett a pakkot, és a kaput megkerülve lőtt finoman a hosszú sarokba. 5-4. A 58. percben Hári ugrott ki, és szólója végén fonákkal ütötte a meccs gólját. 6-4. Levitte kapusát a Linz, Erdély ebből üres kapus gólt lőtt, majd utána előnyből duplázott. 8-4. Szép és főleg megérdemelt győzelmet aratott a Fehérvár!

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvár AV19-EHC Liwest Black Wings Linz 8-4 (3-1, 1-2, 4-1)

Székesfehérvár, 3205 néző, V: Babic, Siegel, Gatol, Kaspar

Fehérvár AV19: Carruth – Stipsicz (1), Vidmar, Kóger 1 (2), Hári 2 (1), Erdély 2 – Uotila, Manavian 1 (2), Luttinen (2), Latendresse (2), Gilbert 1 (2) – Harty 1 (1), Szabó D., Szaller, Reisz, Szabó K. – Vincze P. (1), Kocsis F., Kiss Zs. Vezetőedző: Hannu Järvenpää

Linz: Ouzas (Janny) – Altmann, Dorion, Lebler 1 (1), Locke (1), Hofer 1 (1) – Kirschläger, D’Aversa, Broda, Schfield, Da Silva – O’Brien, R. Lukas 1, Spannring 1, P. Lukas, Kristler – Piché, Freuschlag, Franz, Gaffal, Moderer (1). Vezetőedző: Troy Ward

Kiállítások: 6, illetve 14 perc Kapuralövések: 24-37