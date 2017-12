A Fehérvár AV 19 csapata Tekerespusztán járt ajándékaival

A szurkolók által gyűjtött ruhaneműket és javakat csapatunk játékosai juttatták el az otthon lakói számára.

A Fehérvár AV19 idén is elindította szokásos év végi gyűjtését a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményei javára. A klub elsősorban jó állapotú nyári és téli ruhanemű és lábbeli felajánlásokat várt felnőttek számára, de a karácsonyi ünnepekre való tekintettel, örömmel fogadott gyümölcs-, illetve édesség-felajánlásokat is. A szurkolók most is összefogtak, így minden lakó karácsonyi ajándékban részesülhetett. A csapatból Mac Carruth, Jeff LoVecchio, Szirányi Bence, Vincze Péter, Erdély Csanád, és Hannu Järvenpää adta át az ajándékokat.