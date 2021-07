Fegyelmezett játék kell a továbbjutáshoz

Magyar idő szerint 15 órakor a továbbjutásért száll harcba Örményországban a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapata, az Európa Konferencia-liga első selejtezőkörében.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány

Egyértelmű volt a Mol Fehérvár FC labdarúgócsapatának célja az odavágón: előnyt szerezni az Ararat Jereván ellen a konferencia-liga első selejtezőkörében. Hogy ne érje meglepetés Szabics Imre alakulatát jó 3000 kilométerrel keletebbre. Majdnem sikerült, azonban Marcel Heister találatára a hosszabbítás perceiben válaszoltak az örmények, így 1-1-es állásról folytatják a csapatok a Jerevántól 120 kilométerre fekvő Gyumriban.

Ahova 8.30-kor indultak szerdán a fehérváriak, a jereváni landolást követően két órán át buszoztak, majd 17.30-kor edzést vezényelt a piros-kékek trénere. A foglalkozáson nem volt ott az edzőmeccseken még szereplő Zeke Márió, akit kölcsönadott a klub az élvonalba visszajutó Gyirmótnak. Ugyancsak Gyirmóton folytatja pályafutását a végleg távozó Major Martin is.

Új érkező nincs a Vidinél, így az egy hete látott kerettel gazdálkodik Szabics Imre. Az azonban szinte borítékolható, hogy a válogatottakkal mozgalmas nyarat élő játékosok több szerepet kapnak az Ararat Jereván ellen, mint az első meccsen. Mert az örmény gárda egységes, masszív, jó csapat, s nincs más út, győzni kell Gyumriban.

– Ugyanolyan nehéz mérkőzés vár ránk a visszavágón, mint amilyen az első, fehérvári meccs volt – jelentette ki Stopira, a fehérváriak védője. – Az Ararat egy nagyon fegyelmezetten futballozó csapat, a játékosaik végig nagyon koncentráltan védekeztek. Emellett veszélyesek voltak a kontratámadásaik. Nem egyszerű egy ilyen csapat ellen futballozni. Így is sikerült több gólhelyzetet kialakítanunk, sajnos a befejezéseknél pontatlanok voltunk. Az, hogy az Ararat jó csapat, egyáltalán nem lepett meg minket, hiszen a szakmai stáb is feltérképezte az együttest. Egy barátom is a Jerevánban játszott, ő is csak jókat mondott az ellenfelünkről. A visszavágón főként a helyzetkihasználáson kell javítanunk. Az első mérkőzésen a szerencsével is hadilábon álltunk, hiszen a 94. percben egyenlítettek az örmények. Fontos, hogy az utolsó sípszóig nagyon fegyelmezetten kell játszanunk. Készen állunk a visszavágóra s arra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást.