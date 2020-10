Fegyelem és motivált játék kell Szófiában

Sorsdöntő csata. Az év talán legfontosabb összecsapását vívja csütörtökön 20.45-kor a magyar labdarúgó-válogatott. Szófiában Európa-bajnoki pótselejtezőn lesz Bulgária vendége a nemzeti együttes.

Az utolsó simításokat végezte el Marco Rossi szerdán délelőtt. A magyar labdarúgó-válogatott az Illovszky-stadionban tréningezett az elutazás előtt. Szófiában kemény csata vár a nemzeti együttesre, a Nemzetek Ligája rájátszásának elődöntője Európa-bajnoki pótselejtező is egyben.

Magyarország a FIFA világranglistájának 52. helyén áll, nyolc pozícióval előzi meg a bolgárokat. A szövetségi kapitány szerint azonban ki-ki meccs lesz a szófiai derbi. Rossi úgy véli, a magyar válogatott megfelelő hozzáállással és motivációval elérheti a célját, és továbbjuthat a párharcból.

– Nagyon harcos csapat lesz az ellenfelünk, amely sosem adja fel, és több kerettagjuk egyénileg is remek teljesítményre képes – fogalmazott Marco Rossi. – Ismerjük ellenfelünk erősségeit és gyengéit is, bízom a játékosaim képességeiben, és tudom, hogy megfelelő hozzáállással, a kidolgozott taktika betartásával sikeresek lehetünk Szófiában. Nincs nagy különbség a két csapat között, a hazai pálya és a szurkolók riválisunkat segítik, de győzni megyünk Bulgáriába, mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük a meccset. Megvan a tervünk a kezdő tizenegyre, szerencsére most a megszokottnál több opciónk is van különböző posztokra, ami kellemes gondokat okoz a csapat összeállítását tekintve.

Nem gondolom, hogy nyolcvanöt százalék esélyünk van a győzelemre. Az én őszinte véleményem az, hogy ötven-ötven százalék az esélye mind a két csapatnak. Ha jól játszunk, és a játékosaim betartják a taktikai utasításokat, akkor ezt megnövelhetjük, de a futballban nagyon sok olyan dolog történhet, amit nem tudunk kontrollálni. Az is problémát jelenthet, hogy a szurkolóink nélkül kell játszanunk idegenben, de persze nem kifogásokat keresünk. Azért megyünk, hogy megnyerjük a meccset.

A szerdai sajtótájékoztatón szóba került Szoboszlai Dominik távolmaradása és a Mol Fehérvár szélsője, Nego Loic beválogatása is.

– Váratlan volt Szoboszlai kiesése, mindenki tisztában van azzal, hogy mennyit jelent a válogatottnak, ám vannak más játékosaink is, akik hasonló technikai képességekkel rendelkeznek. Negót mindenki jól ismeri, hiszen már hosszú ideje Magyarországon futballozik, jól tudjuk, mire képes. Két napja csatlakozott hozzánk, még csak kétszer edzett a csapattal, de elképzelhető, hogy már a bolgárok ellen szerepet kap az együttesben.