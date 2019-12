Farkas Mihály január 2-án kezdi a munkát a fehérvári női röpiseknél

A MÁV Előre SC évet záró bankettjén Nagy Róbert klubelnök jelentette be, hogy a távozó Fésüs Irén helyét Farkas Mihály veszi át a női csapat élén.

Az 51 éves Farkas Mihály Újpesten játszott, ahol juniorválogatottságig és két felnőtt magyar bajnoki címig vitte. Sportolói karrierjét egy súlyos vállsérülés törte ketté 1990-ben. 1991-ben be is fejezte a versenyszerű röplabdázást, azt követően kezdődött edzői karrierje. 1993-ban már a juniorválogatottat irányította a világbajnokságon, 2010-ben pedig a felnőtt női válogatott szövetségi kapitánya volt. Klubedzőként a TFSE felnőtt női csapatát dirigálta 1992-től, majd Kecskemétre került, ahol előbb az utánpótlásban dolgozott, majd a felnőttcsapat edzője is lett és a klub történetének legjobb eredményét elérve 2004-ben bronzérmesek lettek. Ezt a teljesítményt később a BSE-vel (2008) és az UTE-val (2011) is meg tudta ismételni. 2011 őszén fejezte be a munkát Újpesten, azóta nem vállalt edzői munkát az élvonalban.

Látta korábban játszani a csapatot?

– Rendszeresen jártam mérkőzésekre, követtem az NB I, valamint az Extraliga eseményeit. Tisztában voltam azzal, hogy egy fiatal, jó kvalitású együtteshez kerültem.

Hosszú ideig nem ült a kispadon, mi volt ennek az oka?

– Az utolsó néhány edzői pályán eltöltött év olyan tüskéket tett belém, hogy amikor kiszálltam 2013- ban, azt gondoltam, hogy pár évig nem szeretnék szerepet vállalni. Ebben sok minden benne volt, több klub a mai napig tartozik nekem a béremmel, prémiummal.

Megfordult a válogatott élén is!

– Életem egyik nagy vágya teljesült azzal, hogy szövetségi kapitány lehettem. Amikor elkezdtem edzősködni azt tűztem ki célul, hogy 40 éves koromig elérjek a férfi válogatott szövetségi kapitányi posztjára. Aztán úgy alakult, hogy nőkkel kezdtem el dolgozni nagyon fiatalon. 41 évesen neveztek ki, örömmel dolgoztam a kerettel, sokat tanultam azoktól játékosoktól, akik Olaszországban, és az Egyesült Államokban légióskodtak. Gyakorlatilag még a mai napig is a válogatott gerincét olyan játékosok adják – Molcsányi Rita, Dobi Edina, Szakmáry Gréta –, akik nálam mutatkozhattak be.

Mikor találkozott először a lányokkal, mit várhatnak Öntől?

– Az előző héten, pénteken a Debrecen elleni mérkőzés után lettem bemutatva. Kemény edzések lesznek, mert azt vallom, hogy nem lehet másképp megalapozni a mérkőzésre a formát, a mutatott játékot csak az edzésen. Azt lehet mérkőzésen megcsinálni, amit az edzésen is gyakoroltunk. Abban nem hittem soha, hogy valaki rosszul edz, és jól játszik a meccsen. A mérkőzés az edzés tükörképe, nálam egyetlen egy helyen lehet be, vagy kikerülni a csapatba: az edzéseken.

Hogyan alakul a csapat menetrendje?

– Január másodikán lesz az első edzésünk, de rögtön 11-én egy nagyon komoly megmérettetés vár ránk a DVTK otthonában.