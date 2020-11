Ezúttal nem tudtak kiegyenlíteni a Titánok

Az Erste Liga vasárnapi játéknapján a Titánok továbbra is a rendes játékidőben elérhető győzelemért hajtottak a DEAC otthonában. Ez nem sikerült, mert kissé későn, a záróharmadban tért magához a csapat, de háromgólos hátrányát már nem tudta ledolgozni.

DEAC–Titánok 4-2 (1-0, 0-0, 3-2)

Debrecen, zárt kapuk.

Vezette: Kormos, Kókai, Mokrai, Schumacher-Kovács.

DEAC: Hetényi Z. – Berta (1), Filbrandt, Kiss P., Mazzag, Szűcs I. – Kloz (1), Vokla, Dalecky 1 (1), Izacky (1), Novotny 1 – Kiss R., Sándor F., Hári N., Kulesov 1, Pesztunov (1) – Bogesics, Kozma F. 1, Mihalik (1), Molnár D. Vezetőedző: David Musial.

Titánok: Gyenes – Ambrus, Reiter, Császár (1), Luusuaniemi 1, Tiainen – Erdély B., McNulty, Balogh B. 1, Dézsi, Péter A. – Dobmayer, Kóger B., Almási, Madácsi, Jakimcsuk – Németh K., Rétfalvi, Vincze G. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

Kiállítások: 4, ill. 2 perc.

Kapura lövések: 39-31.

Jól kezdett a vendégcsapat, Császár Hunor közeli lökete okozott galibát, majd Aatu Luusuaniemi is veszélyeztette a DEAC kapuját szűk húsz másodpercen belül. Mégis a hazai gárda szerezte meg a vezetést, a 6. percben egy kapu előtti kavarodás után Kozma Ferenc talált be, 1-0. A folytatásban jobbára a hajdúságiak kezdeményeztek, és nehezen tudott kijönni a szorításból a fehérvári-győri alakulat.

Az első szünetet követően Dézsi Bence próbálkozását védte bravúrral Hetényi Zoltán, a másik oldalon pedig Vladiszlav Kulesov is gólt ígérő lövést eresztett meg. A 25. percben remek indítást kapott Jakub Izacky, melyet Gyenes mellett lőtt a hálóba. Nyomban videózás következett, és rövid idő alatt eldöntötték a sípmesterek, hogy nem adják meg a találatot, mert a cseh támadó korcsolyájáról került a kapuba a pakk. Továbbra is a DEAC dominált,

Gyenes szinte állandóan munkában volt, így Hári Norbert és Dmitrij Pesztunov lövéseinél bravúrra volt szükség a hárításnál.

A záróharmad szinte rögtön hazai gólokkal indult, előbb a 42. perc elején Jan Dalecky mattolta Gyenest, majd alig ért körbe az óra mutatója, Kulesov kotort be egy kóbor korongot a kapus mellett, 3-0. Nem sokkal később Vokla Roland passza után Dalecky lövése rengette meg a kapuvasat. A 48. percben szépítettek a Titánok, egy kontra után Balogh Bence iramodott meg a koronggal, lövése pedig becsorgott Hetényi lába mellett a gólvonal mögé, 3-1. A játékrész közepén ember­előnybe került a vendégcsapat, ezzel mintegy megnyílt a lehetőség a felzárkózásra. Ehhez közel is álltak Dézsi Bence révén, több alkalommal is. Ha ez neki nem is jött össze, sikerült viszont Luusuanieminek, aki elcsípett szemfülesen egy kósza debreceni korongot, és nemes egyszerűséggel be is lőtte Hetényi mellett, 3-2. A hajrához érve megérezte a vérszagot a Titánok csapata, Danyil Jakimcsuk kis híján megtréfálta a DEAC hálóőrét, aki minden rutinját bevetve hárított. Két és fél perccel a vége előtt időt kért Kasper Vuorinen, Gyenes lekorcsolyázott, de a Debrecen kibekkelte támadásaikat, és Dominik Novotnynak nem okozott gondot az üres kapuba lőni az utolsó percben, 4-2.