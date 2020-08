Ezúttal az ötven éven felüliek is bizonyíthatnak

Augusztus 14-én zárulnak a nevezések a 2020–21-es küzdelmekre a városi kispályás bajnokságban.

A Magyar Labdarúgó-szövetség versenyigazgatósága jóváhagyta az Alba Liga következő évi versenykiírásait. A sorozatot 2013-tól szervezi az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága.

– A város polgármesterének felkérésére vettük át a kispályás bajnokság szervezését és építettük bele az MLSZ verseny és ügyviteli rendszerébe. Az elmúlt években férfi és női felnőtt bajnokságokat szerveztünk, előbbiek három, utóbbiak egy osztályban szerepeltek. A csapatok összlétszáma döntően elérte a hetvenet, ami 1200 labdarúgót jelent. A futballisták jelentős része, 65-70 százaléka csak kispályázik, ebben a ligában focizik, a többiek nagypályás pontvadászatokon is részt vesznek – mondja Bencsik István, az igazgatóság társadalmi elnöke.

A korábbi évekhez képest az idei esztendőben lényegi változást jelent, hogy az idősebb korosztályokhoz tartozók külön versenyezhetnek. Ezért az új szezonban az old boys kategóriában is kiírják a küzdelmeket, amelyben azok a játékosok léphetnek pályára, akik betöltötték 49. életévüket. „Az 50 felettiek közül többen jelezték, szívesen fociznának továbbra is az Alba Ligában, de a fiatalok által diktált gyors tempót már nem igazán tudják követni, ezért számukra írjunk ki új, korosztályos megmérettetést. Az új idényben a férfiak ahogy eddig, az első, a másod- és harmadosztályban bizonyíthatnak, a hölgyeknél 5-6 együttes biztosan leadja nevezését, az most rajtoló öregfiúknál 6-8 együttessel számolunk.”

A nevezések augusztus 14-én, éjfélkor zárulnak, a küzdelmek egy hónappal később, szeptember 14-én kezdődnek. Az átigazolási időszak augusztus 17-től szeptember 11-én éjfélig tart. A helyszínek tekintetében nincs változás, a Tóvárosi és Széna téri Általános Iskola tornacsarnoka, valamint a Főnix fecskeparti létesítménye, két, műfüves pályája ad otthont a küzdelmeknek. A legutóbbi szezonban nem hirdettek eredményt, a vírusjárvány miatt március 16-án félbeszakadtak a küzdelmek, a szervezők reményei szerint az új idényben zökkenőmentesen bonyolódnak a meccsek, a különböző osztályoktól függően, április végén, május elején mindenütt befejeződnek küzdelmek.